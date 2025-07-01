Почему США почти не упомянуты в программе лидерства Дании в Евросовете Копенгаген намерен превратить ЕС в «сильного геополитического игрока»

С 1 июля к Дании переходит председательство в Евросовете. Как королевство планирует усилить роль ЕС на международной арене и какую поддержку обещает Украине — в материале РБК

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С 1 июля Дания берет на себя шестимесячное председательство в высшем политическом органе ЕС — Евросовете. Копенгаген перенимает эстафету у Варшавы в критический для Европы момент — помимо продолжающихся боевых действий на Украине над блоком навис кризис трансатлантического единства, разрастающийся после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Дания на себе ощутила последствия трансформации американской внешней политики: заступив на второй срок, Трамп пообещал присоединить к США Гренландию, автономную территорию в составе королевства.

Датский министр по делам Европы Мари Бьерре заявила в недавнем интервью The Parliament, что геополитическая турбулентность сделала сотрудничество в рамках ЕС первоочередной задачей. «Мягко говоря, из США подули новые ветры, и я думаю, что это стало причиной нашего проевропейского настроя», — пояснила она.

Программа датского председательства в Евросовете представляет собой 47-страничный документ под девизом «Сильная Европа в меняющемся мире». В нем отмечено: международные события заставляют ЕС стать «более сильным геополитическим игроком», и Дания будет работать над тем, чтобы Европа взяла на себя ответственность за собственную безопасность, а также усилила свою конкурентоспособность.

Председательство в Евросовете переходит от одного государства — члена ЕС к другому через полгода; таким образом, каждая из 27 стран союза получает его раз в 13–14 лет. С 1 января 2026 года Данию сменит Кипр. В обязанности страны-председателя входят контроль за законодательной деятельностью Евросовета и обеспечение сотрудничества между государствами — членами ЕС. Председательствующая страна также занимается организацией заседаний на разных уровнях Евросовета (за исключением Совета по иностранным делам) и его подготовительных органов, в том числе комитета постоянных представителей стран — членов ЕС (Coreper).

Как Дания планирует укрепить роль ЕС на международной арене

В роли председателя Евросовета Дания будет стремиться усилить геополитическое влияние ЕС путем построения всеобъемлющего и равноправного партнерства с третьими странами, гласит документ. В разделе, посвященном взаимоотношениям с другими странами, отдельно о стратегическом партнерстве с США ничего не сказано — Вашингтон упоминается лишь в разделе, посвященном торговле (в программе польского председательства повторялся тезис, что Соединенные Штаты — ключевой партнер блока).

Роль председателя в Евросовете переходит к Дании перед истечением установленного Трампом дедлайна введения «взаимных» тарифов для ЕС. В датской программе указано, что конструктивное сотрудничество с Соединенными Штатами будет продолжено в области торговли и инвестиций, экономической безопасности, однако Еврокомиссия будет поддерживаться равного подхода ко всем партнерам. «В рамках председательства мы будем работать над обеспечением равных условий на внутреннем рынке и в глобальном масштабе, а также над укреплением европейской конкурентоспособности и экономической безопасности», — говорится в документе.

Дональд Трамп объявил о введении 20-процентных пошлин на все товары из ЕС 2 апреля. Через несколько дней он «заморозил» это решение на 90 дней. Базовый тариф в отношении стран блока 10% остался в силе, как и 25-процентные пошлины на автомобили. ЕС разработал ответные меры, но предпочел «дать шанс переговорам» и также ввел «заморозку» до 9 июля. Однако в конце мая Трамп, разочарованный ходом переговоров с блоком, порекомендовал ввести 50-процентные пошлины против ЕС, причем уже с 1 июня. Но после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен американский лидер решил по крайней мере оставить в силе прежний дедлайн. Однако в начале июня вступили в силу 50-процентные тарифы США на сталь и алюминий из других стран.

В датской программе есть раздел, посвященный взаимодействию с Великобританией и другими западноевропейскими странами, которые не входят в блок. Копенгаген обещает продолжить работу в рамках заключенного в мае с Лондоном соглашения о партнерстве, а также укреплять кооперацию с Швейцарией и странами Европейской экономической зоны (EEA).

Отдельно в программе отмечено, что текущие геополитические события ставят на повестку необходимость расширения ЕС. В этом контексте особое внимание Дания планирует уделить евроинтеграции Украины (сейчас этот процесс тормозит Венгрия), а также стран Западных Балкан и Молдавии.

Что касается ситуации на Ближнем Востоке, Дания продолжит усилия ЕС по деэскалации, в том числе путем поддержки решения о создании палестинского государства и разработки согласованного подхода к Сирии. Королевство также будет работать над усилением давления на Иран «с целью изменения его дестабилизирующего поведения», а также против вовлеченности исламской республики в военные действия на Украине.

Дания также намерена способствовать укреплению отношений ЕС со странами Африки, Индо-Тихоокеанского региона и латиноамериканским объединением МЕРКОСУР. Отдельно в документе подчеркивается, что Копенгаген приложит усилия, чтобы обеспечить более весомый голос ЕС в ООН.

Как Дания надеется укрепить обороноспособность ЕС и Украины

На пути к членству в ЕС Дания обещает республике «первое место в политической повестке дня». В разделе программы председательства, посвященной внешнеполитическим вызовам, заявлено, что в свете действий России на Украине «не позднее чем к 2030 году» блоку необходимо сделать все возможное, чтобы Европа смогла самостоятельно защитить себя. В частности, необходимо усилить европейскую оборонную промышленность, что также станет «весомым вкладом в евроатлантическую безопасность».

Концептуальная основа для перевооружения блока была представлена Еврокомиссией несколько месяцев назад — это проект ReArm Europe с общими затратами €800 млрд, который в опубликованной чуть позже Белой книге об обороне ЕС был переименован в Readiness 2030 («Готовность-2030»). В его рамках Евросовет уже утвердил создание механизма кредитования SAFE объемом €150 млрд, который в том числе предполагает совместное с Украиной производство вооружений.

Для укрепления европейской оборонной технологической и промышленной базы Дания планирует способствовать завершению переговоров с Европарламентом в этой области. Кроме того, в Копенгагене надеются на запуск переговоров о соответствующих законодательных актах при подготовке следующего многолетнего финансового плана на период после 2027 года.

На саммите НАТО в Гааге Дания вместе с остальными странами — членами альянса согласилась повысить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году, как того требовал Трамп. Сейчас только две трети членов НАТО тратят около 2% ВВП на военные нужды, что соответствует установленному еще в 2014 году на саммите в Уэльсе минимальному уровню. Само королевство тратит на национальную оборону 2,37% ВВП.

Дания также обещает работать над тем, чтобы Украина получила достаточную международную поддержку в 2026 году и потом, в том числе за счет использования доходов от замороженных российских активов. Копенгаген настаивает, чтобы санкционное давление на Россию продолжалось, и особое внимание обращает на важность борьбы с обходом рестрикций. А еще обещает работать над укреплением энергетической независимости ЕС, в частности посредством полного отказа от российских энергоносителей (соответствующую «дорожную карту» REPowerEU подготовила Еврокомиссия).

«Крайне важно укрепить долгосрочную обороноспособность Украины, в том числе после потенциального прекращения огня или мирного соглашения», — говорится в документе. В этой связи предполагаются совместные закупки оружия и увеличение инвестиций в оборонный сектор Украины. Дания также настаивает на продолжении Миссии по военной помощи ЕС Украине (EUMAM) и будет стремиться к более тесной координации с НАТО в области обучения украинских военных.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дания станет первой страной, с которой будет запущено совместное оборонное производство. На июньском саммите НАТО в Гааге министры обороны стран Рустем Умеров и Троэльс Лунд Поульсен подписали соглашение о намерениях; оно предусматривает создание оборонного производства на территории скандинавской страны. Копенгаген уже выделил на этот проект 500 млн крон (около $80 млн). При этом еще в 2024 году Украина и Дания внедрили механизм финансирования закупок вооружения для ВСУ через возмещение контрактов с украинскими производителями. В рамках этого сотрудничества, получившего название «датская модель», оборонная поддержка Киева, по словам Умерова, достигла к июню этого года €1,3 млрд.