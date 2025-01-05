Минобороны сообщило об уничтожении 61 беспилотника над Россией за ночь
Над российскими регионами за ночь средства ПВО сбили 61 беспилотник, сообщило Минобороны.
Дроны сбили над пятью регионами, более половины — над Ростовской областью. Глава региона Юрий Слюсарь говорил, что над областью с полуночи уничтожили по меньшей мере 37 дронов.
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