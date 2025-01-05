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Военная операция на Украине ,  
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Два беспилотника атаковали белгородский поселок

Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородской области два беспилотника атаковали поселок Малиновка Белгородского района, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, никто не пострадал. В двух домах выбиты окна в семи квартирах, также местами поврежден газопровод, добавил губернатор.

Оперативные службы продолжат подомовой обход в светлое время суток, данные о последствиях уточнят, заключил Гладков.

В одном из районов Воронежа ввели режим ЧС после падения беспилотника
Общество
Обстановка в Левобережном районе Воронежа

Силы ПВО также обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. Так, 4 января в Белгородской области атаке украинского дрона подвергся легковой автомобиль, движущийся по дороге. В результате были ранены два мирных жителя, сообщил Гладков.

В этот же день на территории Левобережного района Воронежа, где 4 января упали несколько украинских беспилотников, ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Такое решение мэр Воронежа Сергей Петрин объяснил необходимостью максимально оперативного начала работ по устранению последствий атаки.

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беспилотники дроны Вячеслав Гладков Белгородская область Брянская область Александр Богомаз
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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