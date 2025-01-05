Два беспилотника атаковали белгородский поселок
В Белгородской области два беспилотника атаковали поселок Малиновка Белгородского района, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, никто не пострадал. В двух домах выбиты окна в семи квартирах, также местами поврежден газопровод, добавил губернатор.
Оперативные службы продолжат подомовой обход в светлое время суток, данные о последствиях уточнят, заключил Гладков.
Силы ПВО также обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его данным, пострадавших и разрушений нет.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. Так, 4 января в Белгородской области атаке украинского дрона подвергся легковой автомобиль, движущийся по дороге. В результате были ранены два мирных жителя, сообщил Гладков.
В этот же день на территории Левобережного района Воронежа, где 4 января упали несколько украинских беспилотников, ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Такое решение мэр Воронежа Сергей Петрин объяснил необходимостью максимально оперативного начала работ по устранению последствий атаки.
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