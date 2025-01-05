Силы ПВО сбили над Брянской областью 13 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Брянской областью 13 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают экстренные и оперативные службы», — написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили один дрон на территории Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, уточнил он. Губернатор объявил отбой режима опасности атаки беспилотников в регионе.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. В ночь на 5 января также были атакованы Белгородская и Ростовская области.