Силы ПВО сбили над Брянской областью 13 беспилотников
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Брянской областью 13 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Работают экстренные и оперативные службы», — написал он в своем телеграм-канале.
Кроме того, дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили один дрон на территории Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, уточнил он. Губернатор объявил отбой режима опасности атаки беспилотников в регионе.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. В ночь на 5 января также были атакованы Белгородская и Ростовская области.
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