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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО сбили над Брянской областью 13 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Брянской областью 13 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают экстренные и оперативные службы», — написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили один дрон на территории Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

В Брянской области сбили беспилотник
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, уточнил он. Губернатор объявил отбой режима опасности атаки беспилотников в регионе.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. В ночь на 5 января также были атакованы Белгородская и Ростовская области.

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Персоны
дроны Брянская область беспилотники ПВО РЭБ Воронежская область
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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