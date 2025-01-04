Минобороны отчиталось об уничтожении 16 дронов над Россией за ночь
За ночь силы ПВО уничтожили 16 беспилотников над регионами России, заявило Минобороны.
По данным ведомства, из них десять было сбито над Брянской областью, три — над Смоленской, по одному — над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.
Смоленский губернатор Василий Анохин, в свою очередь, сообщал, что за ночь над регионом было уничтожено пять беспилотников. «На земле пострадавших и разрушений нет», — уточнял он. В частности, глава региона рассказывал о пресечении атаки двух БПЛА в Сафоновском и Ершичском районах.
Дрон был сбит близ Лужской губы Финского залива, писал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в телеграм-канале. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. 78.ru и Shot сообщали об ограничениях на полеты в аэропорту Пулково.
Брянский губернатор Александр Богомаз рассказывал об уничтожении семи дронов за ночь.
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