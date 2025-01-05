Над Ростовской областью сбили 37 дронов за ночь
Начиная с полуночи 5 января силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Ростовской областью 37 беспилотников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.
Военные сбили дроны в том числе в городе Таганроге, а также Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах, уточнил губернатор.
Обломки беспилотников повредили имущество у жителей Таганрога и Неклиновского района, напомнил Слюсарь. Никто из людей не пострадал.
Ранее врио главы региона сообщил, что в ночь на 5 января силы ПВО уничтожили дроны над Ростовской областью, однако число сбитых беспилотников он не назвал. Позднее Слюсарь добавил, что обломки упали в Таганроге, где объявляли угрозу атаки дронов, и селе Новобессергеновка Неклиновского района и повредили окна, крыши и стены жилых домов, а также автомобили.
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