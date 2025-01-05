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Военная операция на Украине ,  
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Украинские беспилотники атаковали Грайворон и два белгородских села

Гладков: украинские беспилотники атаковали Грайворон и два белгородских села
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Военная операция на Украине

Украинские беспилотники атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщилглава региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки дронов пострадали город Грайворон, а также села Гора-Подол и Нижнее Березово-Второе — везде дроны сбросили взрывные устройства. Так, в Грайвороне одно из них попало на территорию социального объекта, было повреждено остекление здания.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа взрывное устройство упало возле жилого дома, вследствие чего в одной из квартир выбило окна.

В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с беспилотника загорелись два автомобиля и пристройка к дому. Кроме того, были выбиты окна в трех частных домах и повреждены два автомобиля.

Два беспилотника атаковали белгородский поселок
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На местах работают оперативные службы, по предварительным данным, люди не пострадали, заключил Гладков.

Ранее глава региона сообщил, что в ночь на 5 января в Белгородской области два беспилотника атаковали поселок Малиновка Белгородского района. Никто не пострадал. В двух домах были выбиты окна в семи квартирах, также оказался поврежден газопровод.

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Вячеслав Гладков Белгородская область дроны беспилотники ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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