Украинские беспилотники атаковали Грайворон и два белгородских села
Украинские беспилотники атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщилглава региона Вячеслав Гладков.
В результате атаки дронов пострадали город Грайворон, а также села Гора-Подол и Нижнее Березово-Второе — везде дроны сбросили взрывные устройства. Так, в Грайвороне одно из них попало на территорию социального объекта, было повреждено остекление здания.
В селе Гора-Подол Грайворонского округа взрывное устройство упало возле жилого дома, вследствие чего в одной из квартир выбило окна.
В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с беспилотника загорелись два автомобиля и пристройка к дому. Кроме того, были выбиты окна в трех частных домах и повреждены два автомобиля.
На местах работают оперативные службы, по предварительным данным, люди не пострадали, заключил Гладков.
Ранее глава региона сообщил, что в ночь на 5 января в Белгородской области два беспилотника атаковали поселок Малиновка Белгородского района. Никто не пострадал. В двух домах были выбиты окна в семи квартирах, также оказался поврежден газопровод.
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