Украинские беспилотники атаковали Грайворон и два белгородских села

Украинские беспилотники атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщилглава региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки дронов пострадали город Грайворон, а также села Гора-Подол и Нижнее Березово-Второе — везде дроны сбросили взрывные устройства. Так, в Грайвороне одно из них попало на территорию социального объекта, было повреждено остекление здания.



В селе Гора-Подол Грайворонского округа взрывное устройство упало возле жилого дома, вследствие чего в одной из квартир выбило окна.



В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с беспилотника загорелись два автомобиля и пристройка к дому. Кроме того, были выбиты окна в трех частных домах и повреждены два автомобиля.

На местах работают оперативные службы, по предварительным данным, люди не пострадали, заключил Гладков.

Ранее глава региона сообщил, что в ночь на 5 января в Белгородской области два беспилотника атаковали поселок Малиновка Белгородского района. Никто не пострадал. В двух домах были выбиты окна в семи квартирах, также оказался поврежден газопровод.