Южная Корея объявила эвакуацию с острова Ёнпхёндо из-за обстрелов КНДР

Приказ об экстренной эвакуации с острова Ёнпхёндо местные власти объяснили возможной военной провокацией КНДР. Позже южнокорейские военные сообщили, что в сторону острова было выпущено более 200 снарядов, никто не пострадал

Фото: Ryu Seung-Il / Zuma / ТАСС

Южная Корея объявила эвакуацию с острова Ёнпхёндо (проживает свыше 2 тыс. человек) в Желтом море в связи с «очевидными признаками военной провокации» со стороны КНДР, передает агентство Yonhap.

По данным местного управления округа, приказ об экстренной эвакуации был отдан в 12:02 и еще раз в 12:30 (06:02 и 06:30 мск). по запросу южнокорейских военных.

«Мы получили сообщение от военных о ситуации, связанной с провокацией со стороны Северной Кореи, после чего объявили об эвакуации», — заявил представитель местной администрации, из сообщения которого следует, что в данном районе возможны боевые действия.

Позже Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что северокорейские военные открыли огонь из артиллерии по северо-западному островному региону. По их данным, в сторону острова было выпущено более 200 снарядов. Там уточнили, что в результате стрельбы никто не пострадал, а точка удара находилась к северу от северной разграничительной линии (NLL) в Западном море.

В пятницу, 5 января, с 15.00 (09.00 мск) в районе острова, население которого составляет 2,1 тыс. человек, должны были проходить учения морской пехоты Южной Кореи. Ранее Ёнпхёндо уже становился объектом атаки со стороны КНДР. 23 ноября 2010 года северокорейская артиллерия открыла огонь по острову, в результате чего погибли двое морских пехотинцев и двое гражданских лиц, ранения получили более десятка солдат и несколько местных жителей. Южная Корея открыла ответный огонь, от которого, по данным КНДР, погиб один военный и двое были ранены.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 28 декабря приказал армии и военной промышленности активизировать усилия по подготовке к возможной войне. По его словам, воссоединение с Южной Кореей невозможно, поскольку та «избрала своей национальной политикой «воссоединение путем поглощения» и «объединение системы», что резко контрастирует с линией национального воссоединения, основанной на принципе «одна нация, одно государство и две системы», которой придерживается Северная Корея.



США и Южная Корея наращивают сотрудничество в области ядерного сдерживания КНДР на фоне участившихся ракетных испытаний и запуска ее первого военного спутника-разведчика «Манриген-1» в ноябре. В декабре Вашингтон, Сеул и Токио провели учения с привлечением американского стратегического бомбардировщика B-1B.



В связи с запуском КНДР разведывательного спутника Южная Корея частично приостановила действие соглашения о снижении напряженности в военной сфере с Пхеньяном от 19 сентября 2018 года. В ответ Северная Корея расторгла это соглашение, обвинив соседнюю страну в «преднамеренных и провокационных маневрах», которые довели ситуацию до «неконтролируемой».