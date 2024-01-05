 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Политика ,  
0 

Южная Корея объявила эвакуацию с острова Ёнпхёндо из-за обстрелов КНДР

Южная Корея объявила эвакуацию с острова Ёнпхёндо из-за военной провокации КНДР
Приказ об экстренной эвакуации с острова Ёнпхёндо местные власти объяснили возможной военной провокацией КНДР. Позже южнокорейские военные сообщили, что в сторону острова было выпущено более 200 снарядов, никто не пострадал
Фото: Ryu Seung-Il / Zuma / ТАСС
Фото: Ryu Seung-Il / Zuma / ТАСС

Южная Корея объявила эвакуацию с острова Ёнпхёндо (проживает свыше 2 тыс. человек) в Желтом море в связи с «очевидными признаками военной провокации» со стороны КНДР, передает агентство Yonhap.

По данным местного управления округа, приказ об экстренной эвакуации был отдан в 12:02 и еще раз в 12:30 (06:02 и 06:30 мск). по запросу южнокорейских военных.

«Мы получили сообщение от военных о ситуации, связанной с провокацией со стороны Северной Кореи, после чего объявили об эвакуации», — заявил представитель местной администрации, из сообщения которого следует, что в данном районе возможны боевые действия.

Позже Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что северокорейские военные открыли огонь из артиллерии по северо-западному островному региону. По их данным, в сторону острова было выпущено более 200 снарядов. Там уточнили, что в результате стрельбы никто не пострадал, а точка удара находилась к северу от северной разграничительной линии (NLL) в Западном море.

В пятницу, 5 января, с 15.00 (09.00 мск) в районе острова, население которого составляет 2,1 тыс. человек, должны были проходить учения морской пехоты Южной Кореи.

Ранее Ёнпхёндо уже становился объектом атаки со стороны КНДР. 23 ноября 2010 года северокорейская артиллерия открыла огонь по острову, в результате чего погибли двое морских пехотинцев и двое гражданских лиц, ранения получили более десятка солдат и несколько местных жителей. Южная Корея открыла ответный огонь, от которого, по данным КНДР, погиб один военный и двое были ранены. 

КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 28 декабря приказал армии и военной промышленности активизировать усилия по подготовке к возможной войне. По его словам, воссоединение с Южной Кореей невозможно, поскольку та «избрала своей национальной политикой «воссоединение путем поглощения» и «объединение системы», что резко контрастирует с линией национального воссоединения, основанной на принципе «одна нация, одно государство и две системы», которой придерживается Северная Корея.

США и Южная Корея наращивают сотрудничество в области ядерного сдерживания КНДР на фоне участившихся ракетных испытаний и запуска ее первого военного спутника-разведчика «Манриген-1» в ноябре. В декабре Вашингтон, Сеул и Токио провели учения с привлечением американского стратегического бомбардировщика B-1B.

В связи с запуском КНДР разведывательного спутника Южная Корея частично приостановила действие соглашения о снижении напряженности в военной сфере с Пхеньяном от 19 сентября 2018 года. В ответ Северная Корея расторгла это соглашение, обвинив соседнюю страну в «преднамеренных и провокационных маневрах», которые довели ситуацию до «неконтролируемой».

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
КНДР Южная Корея провокация артиллерия эвакуация
Материалы по теме
Сколько ядерного оружия у КНДР и при каких условиях она его использует
Политика
В КНДР запустили межконтинентальную ракету
Политика
Почему КНДР в противостоянии с Сеулом увеличивает число ракетных пусков
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
В Подольске произошел прорыв на теплотрассе при 24 градусах мороза Общество, 08:22
КНДР выпустила около 200 снарядов в сторону островов Южной Кореи Политика, 08:10
Десантис заявил, что Байден не может объяснить цель поддержки Украины Политика, 07:55
Южная Корея объявила эвакуацию с острова Ёнпхёндо из-за обстрелов КНДР Политика, 07:39
В УВКПЧ ООН заявили, что все гражданские жизни имеют значение Политика, 07:27
Российская армия получила новейшие САУ «Коалиция-СВ» Политика, 07:03
В МИДе заявили о превращении Украины в «цифровой полигон» НАТО Политика, 07:00
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Пользователи онлайн-кинотеатров столкнулись с волной мошенничества Технологии и медиа, 07:00
Politico узнала о подготовке США к новой войне на Ближнем Востоке Политика, 06:25
Вертолеты Ка-52М нанесли удары по пункту управления и бронетехнике ВСУ Политика, 06:21
«Страна.ua» показала руины фабрики, выпускающей одежду для Зеленского Политика, 06:02
В ряде регионов России энергетиков перевели в режим повышенной готовности Общество, 05:45
В «Росэнергоатоме» объяснили недопуск экспертов МАГАТЭ к реакторам ЗАЭС Общество, 05:30
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,7 Общество, 05:07