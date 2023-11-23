КНДР расторгла соглашение о снижении напряженности с Южной Кореей
Северная Корея расторгла соглашение о снижении напряженности в военной сфере с Южной Кореей от 19 сентября 2018 года, заявило Минобороны КНДР.
«Мы откажемся от мер, предпринятых для снижения напряженности в военной сфере во всех пространствах: на суше, на море и в воздухе, и разместим мощные войска и современное вооружение в приграничных районах», — приводит заявление министерства ЦТАК.
В КНДР обвинили Южную Корею в «преднамеренных и провокационных маневров», которые довели ситуацию до «неконтролируемой».
Ранее Южная Корея частично приостановила выполнение соглашения 2018 года после того, как КНДР отчиталась об успешном запуске разведывательного спутника «Маллиген-1». Власти Северной Кореи назвали пуск своим законным правом на самооборону в условиях, когда страны-соседи «проводят опасные военные маневры».
В конце мая Северная Корея провела первую попытку вывести на орбиту военный разведывательный спутник «Маллиген-1» на ракете-носителе типа «Чхоллима-1», из-за проблемы в работе двигателя второй ступени ракета упала в Желтое море. В конце августа прошла вторая неудачная попытка запуска — в этот раз проблема возникла на этапе работы третьей ступени ракеты из-за ошибки в системе аварийной самоликвидации.
На саммите в Пхеньяне в сентябре 2019 года КНДР и Южная Корея договорились создать буферные зоны в которых не будут проводиться артиллерийские стрельбы и военно-морские учения, создать совместную военную комиссию для решения проблем взаимного доверия и демонтировать в КНДР два ядерных объекта.
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