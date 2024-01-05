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Военная операция на Украине ,  
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В ВСУ назвали «дефицитным товаром» западные и советские зенитные ракеты

ВВС Украины: западные и советские зенитные ракеты стали «дефицитным товаром»
Сюжет
Военная операция на Украине
Спикер ВВС Украины Игнат, комментируя заявление генерала Наева о том, что ракет для ПЗРК хватит на несколько массированных атак, подчеркнул, что это всегда был «дефицитный товар». Россия осуждает поставки оружия Украине
Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС
Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС

Зенитные ракеты являются «дефицитным товаром» на Украине, как советские — к С-300 и «Бук-М1», так и западные. Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, передает «Страна.ua».

«Сегодня СМИ разнесли слова командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева о том, что ракет в ПЗРК хватит всего на несколько массированных атак <...> Так было и в прошлом году, и летом, и сейчас. Партнеры предоставляют Украине ракеты неотложной необходимости. Зенитные ракеты являются дефицитным товаром, как советские — к С-300 и «Бук-М1», так и западные», — сообщил Игнат.

Наев заявил о дефиците ракет для украинских ПЗРК накануне в интервью AFP. «Сегодняшняя ситуация с переносными зенитно-ракетными комплексами для мобильных групп ПВО такова, что боеприпасов достаточно, чтобы выдержать несколько следующих мощных атак. Но в средне- и долгосрочной перспективе нам нужна помощь западных стран для пополнения ракетного парка», — сказал командующий. По его оценке, россияне работают на «истощение нашей системы ПВО».

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Фото:Вячеслав Ратынский / Reuters

О массированных ракетных ударах Киев сообщал в ночь на 29 декабря и на 2 января. Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что за несколько дней по Украине было выпущено порядка 500 ракет и дронов.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. 2 января военное ведомство отчиталось о об ударах по предприятиям ВПК в Киеве и пригородах. «Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — заявили тогда в министерстве.

Украина неоднократно просила западных союзников увеличить поставки комплексов ПВО и ракет к ним. 4 января представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США собираются сделать средства ПВО приоритетом при поставках помощи Украине, когда их удастся возобновить.

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Власти России осуждают военную помощь Украине со стороны Запада и заявляют, что поставки оружия затягивают боевые действия. Москва не раз заявляла, что этот процесс не помешает ей достичь своих целей в рамках военной операции.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
зенитные ракеты ПВО ВВС Украины Военная операция на Украине
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