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Медведев назвал гиперзвуковые ракеты «Циркон» подарком НАТО на Новый год

Медведев: к берегам стран НАТО отправился «подарок» с боекомплектом ракет «Циркон»

Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале прокомментировал обращение к народу России, опубликованное посольством США и назвал его «потолком цинизма» с учетом поставок американского оружия на Украину.

В свзи с этим Россия сделала НАТО «подарок» в виде отправки фрегата «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракета «Циркон», говорит Медведев.

«Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет «Циркон» отправился вчера к берегам стран НАТО. 1000 км дальности их применения с гиперзвуком в 9 Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь!» — написал зампред Совета Безопасности.

Новейший российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота СССР Горшков» отправился в дальний поход 4 января, президент Владимир Путин принял участие в церемонии выхода корабля на боевую службу. Он напомнил, что аналогов вооружению, представленному на фрегате, в мире нет, что «позволит защитить Россию от потенциальных внешних угроз».

«Цирконом» планируется оснащать как надводные корабли, так и подводные лодки. Ракета способа поражать морские и наземные цели на расстоянии от 1 тыс. до 1,5 тыс. км, говорил командир фрегата Игорь Крохмаль.

Первый испытательный пуск ракеты «Циркон» состоялся в декабре 2021 года. О начале серийного производства этих ракет сообщил министр обороны Сергей Шойгу 20 августа 2022 года. За несколько недель до этого Путин говорил, что поставка «Цирконов» в Вооруженные силы России «начнется в ближайшие месяцы».

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«Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете. И выпускать еще больше современного оружия», — констатировал Дмитрий Медведев которого 26 декабря Владимир Путин назначил своим первым заместителем в Военно-промышленной комиссии.

Теги
Дмитрий Медведев ракеты «Циркон» гиперзвуковая ракета
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