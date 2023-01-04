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Путин отправил в дальний поход фрегат с гиперзвуковыми «Цирконами»

Путин: фрегат «Адмирал Горшков» отправился на боевую службу с гиперзвуковыми «Цирконами»

Новейший российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота СССР Горшков» отправляется в дальний поход, вооруженный гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом объявил президент России Владимир Путин во время церемонии выхода корабля на боевую службу, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Глава государства напомнил, что аналогов вооружению, представленному на фрегате, в мире нет, и выразил уверенность, что такое вооружение «позволит защитить Россию от потенциальных внешних угроз».

«Хочу пожелать экипажу корабля успехов в службе на благо Родины. Прошу министра обороны [Сергея Шойгу] доложить о готовности корабля к выполнению боевой задачи», — сказал Путин.

В ответ Шойгу заявил, что «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту готов к отправке в дальний поход, в том числе в Атлантический и Индийские океаны, а также Средиземное море.

Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» разработана «НПО машиностроения». Ее точные технические характеристики не раскрываются, но известно, что она способна развивать скорость до 8 Махов (более 9,5 тыс. км/ч).

«Цирконом» планируется оснащать как надводные корабли, так и подводные лодки. Ракета может поражать морские и наземные цели на максимальной дальности 500 км. Испытания начались в июле 2021 года.

Материал дополняется.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин Сергей Шойгу ракеты «Циркон» фрегат
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