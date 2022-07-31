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Фрегат «Адмирал Горшков» первым получит комплексы «Циркон»

Испытания гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» начались год назад. Путин говорил, что они встанут на вооружение в 2022 году
Фрегат &laquo;Адмирал флота Советского Союза Горшков&raquo;
Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Фрегат «Адмирал Горшков» Военно-морского флота России первым получит комплекс с гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», заявил президент Владимир Путин в ходе празднования Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Трансляцию вел РБК.

«Их поставка в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым с этим грозным оружием на борту заступит фрегат «Адмирал Горшков». Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России», — сказал президент.

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В ходе поздравительной речи, посвященной Дню ВМФ, Путин отметил, что для гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» «нет никаких преград».

«Циркон» — противокорабельная гиперзвуковая ракета российского производства. Ее разработали в подмосковном НПО машиностроения. Ракета может развивать скорость более 9500 км/ч. Испытания начались в июле 2021 года.

В конце прошлого года Северный флот сообщал, что состоялись 12 успешных запусков «Цирконов». Их проводили экипажи фрегата «Адмирал Горшков» и атомной подводной лодки «Северодвинск». Первый залповый пуск ракеты состоялся в декабре 2021 года, он прошел успешно, сообщал Путин. Он также пообещал, что «Цирконы» встанут на вооружение в 2022 году.

Путин говорил, что Россия вынуждена вести разработку гиперзвукового оружия в ответ на действия НАТО, инфраструктура которого подошла к российским границам.

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Пентагон заявлял, что расценивает разработки России в области гиперзвукового оружия как угрозу и потенциально дестабилизирующий фактор, «потому что эти системы совместимы с ядерными». При этом в американском оборонном ведомстве утверждали, что США разрабатывают гиперзвуковые ударные системы исключительно в неядерном оснащении.


 

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
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