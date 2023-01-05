Посольство США опубликовало обращение к россиянам

Американское посольство выразило солидарность с теми, «кто стремится создать более мирное будущее»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Россия и США на протяжении истории соперничали и сотрудничали для преодоления величайших вызовов, с которыми сталкивается мир, а происходящее сейчас «не достойно» россиян, говорится в заявлении американского посольства в России.

«Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее», — указывается в сообщении, размещенном в Twitter.

К публикации также прикреплен видеоролик с обращением к россиянам, в котором говорится, что Россию и США объединяет «общность культур и наших достижений». Дипломаты в обращении напоминают, что русская литература, изучается в американских школах, а произведения русской классической музыки «исполняются в наших самых престижных культурных заведениях».

На сменяющихся кадрах показаны писатели Лев Толстой и Федор Достоевский, встречи руководителей двух стран в разное время: Леонида Брежнева и Ричарда Никсона, Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, Бориса Ельцина и Билла Клитона, а также российские и американские космонавты. В конце ролика демонстрируется видео с протестной акции в Санкт-Петербурге.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет специальную военную операцию на Украине. Ее целями Москва называла защиту населения и «полное освобождение» Донбасса, «денацификацию» и «демилитаризацию» соседней страны и обеспечение собственной безопасности. США, ЕС и их союзники осудили операцию, ввели санкции против России и оказывают поддержку Киеву.

Стремление вступить в ЕС и НАТО закреплено в Конституции Украины. Киев является кандидатом на членство в ЕС, а в сентябре 2022 года подал заявку на присоединение к Североатлантическому альянсу. Власти ведущих стран НАТО — США и Германия — выражали мнение, что время для принятия Украины в альянс еще не пришло.

США с начала российской операции активно оказывают военную помощь Украине, поставляя ей оружие, боеприпасы и технику. Американские власти высказывались за проведение переговоров между Москвой и Киевом, но считают, что условия для них должны определять украинцы.

Американский президент Джо Байден после начала российской спецоперации заявлял, что россияне не являются врагом для США из-за событий на Украине. «Позвольте мне сказать это, если вы можете слышать [это обращение]: вы, народ России, нам не враги», – говорил он.

Незадолго до начала операции, в середине февраля, Байден заявлял, что США не угрожают россиянам и не хотят дестабилизации в России.