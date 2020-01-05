США начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток

По словам представителя Минобороны США, в Кувейт уже направлены 700 военнослужащих, вскоре к ним присоединятся еще 3,4 тыс. десантников. Переброска происходит на фоне растущей напряженности в регионе

Фото: Robert G. Gavaldon / AP / U.S. Department of Defence

Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине. Военные должны укрепить позиции США на фоне растущей напряженности после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает Associated Press.

Как заявил агентству представитель дивизии подполковник Майк Бернс, в течение нескольких дней 3,5 тыс. десантников присоединятся к еще 700 военнослужащим, которых отправили в Кувейт ранее на этой неделе.

Агентство отмечает, что наращивание военного присутствия США в регионе отражает опасения Вашингтона по поводу вероятных ответных действий Ирана на авиаудар, в результате которого погиб Сулеймани.

О том, что Пентагон одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток, стало известно 3 января. Как отмечал CNBC News, военные разместятся в том числе в Кувейте и Ираке. При этом в Пентагоне уточнили, что переброска войск происходит рамках ранее объявленного ведомством плана по усилению защиты американского посольства в Багдаде. Наращивание сил не является прямым ответом на гибель Сулеймани, вызвавшую недовольство Тегерана, указали в Минобороны.