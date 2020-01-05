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США начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток
По словам представителя Минобороны США, в Кувейт уже направлены 700 военнослужащих, вскоре к ним присоединятся еще 3,4 тыс. десантников. Переброска происходит на фоне растущей напряженности в регионе
Фото: Robert G. Gavaldon / AP / U.S. Department of Defence

Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине. Военные должны укрепить позиции США на фоне растущей напряженности после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает Associated Press.

Как заявил агентству представитель дивизии подполковник Майк Бернс, в течение нескольких дней 3,5 тыс. десантников присоединятся к еще 700 военнослужащим, которых отправили в Кувейт ранее на этой неделе.

Агентство отмечает, что наращивание военного присутствия США в регионе отражает опасения Вашингтона по поводу вероятных ответных действий Ирана на авиаудар, в результате которого погиб Сулеймани.

США отправят на Ближний Восток дополнительные войска
Политика

О том, что Пентагон одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток, стало известно 3 января. Как отмечал CNBC News, военные разместятся в том числе в Кувейте и Ираке. При этом в Пентагоне уточнили, что переброска войск происходит рамках ранее объявленного ведомством плана по усилению защиты американского посольства в Багдаде. Наращивание сил не является прямым ответом на гибель Сулеймани, вызвавшую недовольство Тегерана, указали в Минобороны.

Иранский военачальник был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе аэропорта Багдада, операция была проведена по приказу президента Дональда Трампа. Ей предшествовали несколько дней антиамериканских демонстраций в Багдаде, ответственность за которые в Вашингтоне возложили на проиранские силы. Минобороны США считает, что Сулеймани причастен к организации атак на базы международной коалиции в Ираке.

Тегеран пообещал, что США понесут ответственность за последствия своей «мошеннической авантюры», назвав действия Вашингтоном актом международного терроризма. Трамп в ответ на это пригрозил «быстро и сильно» нанести удар по 52 целям в Иране, если Соединенные Штаты подвергнутся атаке со стороны Тегерана.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Ближний Восток, Пентагон, армия
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