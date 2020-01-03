США отправят на Ближний Восток дополнительные войска

Пентагон одобрил отправку на Ближний Восток еще 3000 американских военных. Об этом сообщает Reuters.

Как передает CNBC News со ссылкой на трех военных чиновников США, американские военные отправят около 3500 дополнительных солдат на Ближний Восток после убийства иранского генерала Касема Солеймани в аэропорту Багдада в Ираке.

По данным телеканала, войска разместятся в Ираке, Кувейте и других частях региона. Отмечается, что развертывание бригады 82-й воздушно-десантной дивизии, 700 членов которой уже были отправлены на Ближний Восток, должно стать ответом на угрозы во всем регионе. Представители Минобороны при этом отметили, что дополнительные силы не являются прямым ответом на гибель Сулеймани, которая вызвала недовольство властей Ирана.

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