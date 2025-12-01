«УП» узнала о встрече, после которой Зеленский решился уволить Ермака

Это была третья встреча Зеленского с руководителями антикоррупционных ведомств за последние две недели, пишет «УП». Связи с Ермаком на тот момент не было, в его доме проводились обыски. В тот же вечер президент объявил об отставке

Во время обысков дома у Андрея Ермака, который на тот момент занимал пост главы офиса президента Украины, Владимир Зеленский провел совещание с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александром Клименко и директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семеном Кривоносом, сообщает «Украинская правда» («УП»).

По информации источников издания, это была как минимум третья встреча с руководителями антикоррупционных ведомств за последние две недели. Однако в день обысков в кабинете Зеленского оказались также вице-премьер Михаил Федоров и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. «Украинская правда» пишет, что появление Малюка на встрече «не случайно». Издание объясняет визит главы СБУ тем, что Ермак всю неделю до увольнения пытался добиться его отставки, потому что тот якобы «проглядел» операцию «Мидас» и «не защитил его».

Темой обсуждения стала борьба с коррупцией и ее влияние на «дипломатические возможности, которые опираются на видимость управляемости», пишет «УП». По версии издания, собравшиеся у Зеленского хотели найти вариант, при котором обыски у Ермака не были восприняты международными партнерами «как сигнал хаоса», ведь это может подорвать «хрупкий баланс диалога о мире».

По завершении дискуссии в кабинете Зеленского, которая продлилась около часа, руководители НАБУ и САП уехали из правительственного квартала, не объявив подозрение Ермаку. По информации «УП», решение об увольнении главы своего офиса президент принял только через несколько часов. Тогда Зеленский вызвал Федорова, чтобы тот помог готовить видеообращение, в котором президент объявит об отставке. Связи с самим Ермаком на тот момент не было, отмечает издание.

Результаты операции «Мидас» НАБУ представило 10 ноября 2025 года, заявив, что в госкорпорации «Энергоатом» действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов. Обыски у Ермака прошли 28 ноября. По данным «Украинской правды», на территорию правительственного квартала в Киеве зашли около десяти сотрудников НАБУ и САП. Вечером того же дня Зеленский объявил, что глава его офиса написал заявление об отставке.

По информации источников «Украинской правды», о необходимости увольнения Ермака говорили и внутри команды Зеленского. Собеседники утверждают, что такую позицию в течение последних двух недель озвучивали, в частности, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук и министр обороны Денис Шмыгаль.

Зеленский, объявляя об отставке главы своего офиса, поблагодарил Ермака за то, что «украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть». Он также заявил, что не хочет «слухов и спекуляций» вокруг этой темы. Ермак после этого сообщил, что «идет на фронт». Он назвал себя честным и порядочным человеком и отметил, что не намерен «создавать проблемы» для украинского президента.