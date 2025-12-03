Бывший пресс-секретарь рассказала о саботаже Ермака приказов Зеленского

По словам Мендель, Ермак звонил чиновникам и запрещал делать то, что просил Зеленский. Бывшего главу офиса украинского президента она назвала «очень опасным человеком»

Андрей Ермак (Фото: Christinne Muschi / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Возглавлявший офис украинского президента Андрей Ермак нередко саботировал выполнение поручений Владимира Зеленского и вводил главу государства в заблуждение, заявила журналистка Юлия Мендель, которая была пресс-секретарем Зеленского с июня 2019-го по июль 2021 года.

По словам Мендель, Ермак звонил лично ей и другим чиновникам и «запрещал выполнять то задание, которое просит делать Владимир Александрович». Таким образом, утверждает Мендель, сложилась система, при которой чиновники старались угодить Ермаку и при этом выполнить поручения Зеленского.

По словам Мендель, Ермак также преследовал людей, инициируя уголовные дела, и блокировал работу правоохранительных органов. В 2019 году Ермак, по словам Мендель, находясь в США, спрашивал у политического консультанта, «как ему стать президентом».

Мендель отметила, что рассказывает о собственном опыте, а также получила информацию от «оставшихся в офисе президента источников». «Андрей Борисович — это очень опасный человек. Те, кто его знают, это понимают», — сказала она (цитата по «Страна.ua»).

Президент Украины объявил об отставке главы своего офиса вечером 28 ноября, утром того же дня у Ермака прошли обыски. Народный депутат Украины Ярослав Железняк утверждал, что Ермак причастен к коррупционным схемам в энергетическом секторе, о расследовании которых объявило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Зеленский назвал произошедшее «перезагрузкой офиса президента Украины» и поблагодарил Ермака за то, что «украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть». Он отметил, что Ермак сам подал заявление об отставке и заявил, что не хочет «слухов и спекуляций» вокруг этой темы. При этом «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что президент принял решение об увольнении Ермака через несколько часов после того, как провел совещание с руководителями антикоррупционных ведомств.

Офис украинского президента Ермак возглавил в 2020 году. После отставки он сообщил, что «идет на фронт». Обыски Ермак назвал осквернением своего достоинства, а себя — честным и порядочным человеком. Он также отметил, что не намерен «создавать проблемы» для украинского президента.