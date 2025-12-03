Бывший пресс-секретарь рассказала о саботаже Ермака приказов Зеленского
Возглавлявший офис украинского президента Андрей Ермак нередко саботировал выполнение поручений Владимира Зеленского и вводил главу государства в заблуждение, заявила журналистка Юлия Мендель, которая была пресс-секретарем Зеленского с июня 2019-го по июль 2021 года.
По словам Мендель, Ермак звонил лично ей и другим чиновникам и «запрещал выполнять то задание, которое просит делать Владимир Александрович». Таким образом, утверждает Мендель, сложилась система, при которой чиновники старались угодить Ермаку и при этом выполнить поручения Зеленского.
По словам Мендель, Ермак также преследовал людей, инициируя уголовные дела, и блокировал работу правоохранительных органов. В 2019 году Ермак, по словам Мендель, находясь в США, спрашивал у политического консультанта, «как ему стать президентом».
Мендель отметила, что рассказывает о собственном опыте, а также получила информацию от «оставшихся в офисе президента источников». «Андрей Борисович — это очень опасный человек. Те, кто его знают, это понимают», — сказала она (цитата по «Страна.ua»).
Президент Украины объявил об отставке главы своего офиса вечером 28 ноября, утром того же дня у Ермака прошли обыски. Народный депутат Украины Ярослав Железняк утверждал, что Ермак причастен к коррупционным схемам в энергетическом секторе, о расследовании которых объявило Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Зеленский назвал произошедшее «перезагрузкой офиса президента Украины» и поблагодарил Ермака за то, что «украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть». Он отметил, что Ермак сам подал заявление об отставке и заявил, что не хочет «слухов и спекуляций» вокруг этой темы. При этом «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что президент принял решение об увольнении Ермака через несколько часов после того, как провел совещание с руководителями антикоррупционных ведомств.
Офис украинского президента Ермак возглавил в 2020 году. После отставки он сообщил, что «идет на фронт». Обыски Ермак назвал осквернением своего достоинства, а себя — честным и порядочным человеком. Он также отметил, что не намерен «создавать проблемы» для украинского президента.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили