Политика
0

Могерини объявила об отставке с поста ректора колледжа после задержания

Федерика Могерини объявила об уходе с поста ректора колледжа после задержания
Могерини на днях задержали в Бельгии в рамках расследования дела о коррупции. Оно касается сговора при проведении тендера на создание Европейской дипломатической академии. После допроса Могерини отпустили
Федерика Могерини
Федерика Могерини (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Экс-глава европейской дипломатии Федерика Могерини объявила об уходе с поста ректора Колледжа Европы в Брюгге, передает Euractiv. Ее задержали на этой неделе по делу о коррупции, которое ведет Европейская прокуратура. После допроса она была отпущена.

Расследование связано с возможными нарушениями при проведении тендера на создание новой Европейской дипломатической академии. Следователи подозревают, что колледж, готовящий будущих дипломатов ЕС, которым Могерини руководила с 2020 года, получил конфиденциальную информацию о критериях отбора заявок до официальной публикации.

Лагард усомнилась в юридическом обосновании «репарационного» кредита
Политика
Кристин Лагард

В своем заявлении накануне, 3 декабря, Могерини отмечала, что дала разъяснения следствию о процедуре создания академии. «Я полностью доверяю правосудию и надеюсь, что правильность действий колледжа будет установлена. Я, безусловно, продолжу оказывать властям всестороннее содействие», — сказала она.

Как писал Euractiv, по делу также проходит бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино. На фоне расследования он решил покинуть должность главы директора Еврокомиссии по Ближнему Востоку, Северной Африке и странам Персидского залива.

Дело в отношении Могерини вызвало «шок» среди дипломатов ЕС, писала газета Le Monde. Президент Колледжа Европы, экс-глава Европейского совета Херман ван Ромпей заявил, что ничего не знал о расследовании и узнал об обысках лишь спустя несколько часов после их проведения.

Газета напомнила также о критике ван Ромпея в 2020 году за поддержку кандидатуры Могерини. Ее назначение ректором при недостатке управленческого и академического опыта многие тогда назвали примером «кумовства», а сам отбор из 30 кандидатов сочли непрозрачным. Сообщалось, что ван Ромпей действовал с одобрения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Могерини 52 года. Она занимала пост главы дипломатии ЕС в 2014–2019 годах в комиссии Жан-Клода Юнкера. До карьеры в Евросоюзе была министром иностранных дел Италии в правительстве Маттео Ренци (февраль—октябрь 2014-го), а также депутатом нижней палаты итальянского парламента (2008–2014 годы).

Федерика Могерини
Федерика Могерини
политик
16 июня 1973 года
