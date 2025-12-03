 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Le Monde узнала о шоке среди дипломатов ЕС после задержания Могерини

Федерика Могерини
Федерика Могерини (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

После задержания бывшего верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Бельгии 2 декабря в дипломатической службе ЕС «царил шок» — дипломаты пытались понять, что происходит. Об этом сообщила Le Monde.

Газета написала, что Еврокомиссия и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отказалось от комментариев по текущему расследованию против Могерини. Бывший председатель Европейского совета и президент Брюггского колледжа Херман ван Ромпей заявил, что ничего не знал об этом деле и узнал об обысках лишь спустя несколько часов после их проведения.

Также газета напомнила о критике ван Ромпея в 2020 году за поддержку кандидатуры Могерини. Ее назначение, при недостатке управленческого и академического опыта, многие тогда назвали примером «кумовства», а сам отбор из тридцати кандидатов — непрозрачным. Сообщалось, что ван Ромпей действовал с одобрения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Экс-главу евродипломатии Могерини задержали в Бельгии
Политика
Федерика Могерини

Расследование в отношении Могерини касается возможных преступлений — мошенничества, коррупции, конфликта интересов и нарушения тайны — в Колледже Европы в Брюгге. Это учебное заведение, где с 2020 года пост ректора занимает Могерини, занимается подготовкой европейских дипломатов.

Как сообщает Le Soir, предполагаемые махинации связаны с финансированием девятимесячной учебной программы. Кроме Могерини задержан также руководитель колледжа и бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей, итальянский дипломат Стефано Саннино.

Расследованием в отношении Могерини занимается бельгийская полиция, а также Европейская прокуратура. Это независимый орган ЕС, созданный в 2021 году и занимающийся борьбой с преступлениями, связанными с махинациями со средствами ЕС: коррупцией, отмыванием денег, трансграничным мошенничеством с НДС.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Федерика Могерини дипломат ЕС Бельгия
Федерика Могерини фото
Федерика Могерини
политик
16 июня 1973 года
Материалы по теме
Экс-главу евродипломатии Могерини задержали в Бельгии
Политика
Euractiv узнал об обысках в штаб-квартире дипслужбы Евросоюза
Политика
Что известно об обысках у Андрея Ермака и его отставке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 02:08 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 02:08
Уиткофф улетел из Москвы Политика, 02:23
Как прошли шестые переговоры Уиткоффа в Москве Политика, 01:57
Ушаков рассказал, когда Кушнер подключился к контактам по Украине Политика, 01:56
Девятый российский аэропорт за ночь приостановил полеты Политика, 01:50
Le Monde узнала о шоке среди дипломатов ЕС после задержания Могерини Политика, 01:38
Помощник Путина Ушаков раскрыл итоги переговоров с США. Видео Политика, 01:25
Ушаков заявил, что делегация США не поедет в Киев Политика, 01:23
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Ушаков рассказал, что Уиткофф передал Путину привет от Трампа Политика, 01:13
Ушаков сообщил, что Россия и США обсуждали кроме мирного плана Политика, 01:07
США и Россия договорились не раскрывать суть переговоров в Кремле Политика, 01:05
Ушаков рассказал о четырех полученных документах по миру на Украине Политика, 01:03
Уиткофф прибыл в посольство США после переговоров с Путиным Политика, 01:02
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Россия и США не договорились о компромиссном мирном плане Политика, 00:58