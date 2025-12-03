Le Monde узнала о шоке среди дипломатов ЕС после задержания Могерини
После задержания бывшего верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Бельгии 2 декабря в дипломатической службе ЕС «царил шок» — дипломаты пытались понять, что происходит. Об этом сообщила Le Monde.
Газета написала, что Еврокомиссия и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отказалось от комментариев по текущему расследованию против Могерини. Бывший председатель Европейского совета и президент Брюггского колледжа Херман ван Ромпей заявил, что ничего не знал об этом деле и узнал об обысках лишь спустя несколько часов после их проведения.
Также газета напомнила о критике ван Ромпея в 2020 году за поддержку кандидатуры Могерини. Ее назначение, при недостатке управленческого и академического опыта, многие тогда назвали примером «кумовства», а сам отбор из тридцати кандидатов — непрозрачным. Сообщалось, что ван Ромпей действовал с одобрения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Расследование в отношении Могерини касается возможных преступлений — мошенничества, коррупции, конфликта интересов и нарушения тайны — в Колледже Европы в Брюгге. Это учебное заведение, где с 2020 года пост ректора занимает Могерини, занимается подготовкой европейских дипломатов.
Как сообщает Le Soir, предполагаемые махинации связаны с финансированием девятимесячной учебной программы. Кроме Могерини задержан также руководитель колледжа и бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей, итальянский дипломат Стефано Саннино.
Расследованием в отношении Могерини занимается бельгийская полиция, а также Европейская прокуратура. Это независимый орган ЕС, созданный в 2021 году и занимающийся борьбой с преступлениями, связанными с махинациями со средствами ЕС: коррупцией, отмыванием денег, трансграничным мошенничеством с НДС.
