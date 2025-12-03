Задержанный по делу Могерини чиновник Еврокомиссии решил уйти на пенсию
Бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино объявил о своем досрочном уходе с поста генерального директора Еврокомиссии по Ближнему Востоку, Северной Африке и странам Персидского залива, сообщает Euractiv. Он является фигурантом дела Могерини, связанного с махинациями в финансировании девятимесячной программы обучения в бельгийском колледже, который занимается подготовкой европейских дипломатов.
В рамках этого дела были задержаны несколько человек, включая самого Саннино и бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини.
В своем внутреннем заявлении Саннино заявил, что больше не считает «целесообразным» продолжать исполнять свои обязанности и уйдет на пенсию в конце декабря, передает Euractiv.
Исполняющим обязанности вместо него назначили заместителя гендира Михаэля Карнитшнига, говорится в письме.
Помимо Саннино и Могерини по этому же делу задержали директора Колледжа Европы Чезаре Дзегретти. Всех троих отпустили, поскольку они «не представляют риска побега».
Им объявили подозрения в «мошенничестве и коррупции при закупках, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны». Следователи подозревают, что колледж, готовящий будущих дипломатов ЕС, которым Могерини руководит с 2020 года, получил конфиденциальную информацию о критериях отбора заявок до официальной публикации.
Politico писало, что дело о мошенничестве Могерини может обернуться крупнейшим кризисом за десятилетия для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили