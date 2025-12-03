 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Задержанный по делу Могерини чиновник Еврокомиссии решил уйти на пенсию

Euractiv: задержанный по делу Могерини чиновник ЕК решил уйти на пенсию
Стефано Саннино
Стефано Саннино (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино объявил о своем досрочном уходе с поста генерального директора Еврокомиссии по Ближнему Востоку, Северной Африке и странам Персидского залива, сообщает Euractiv. Он является фигурантом дела Могерини, связанного с махинациями в финансировании девятимесячной программы обучения в бельгийском колледже, который занимается подготовкой европейских дипломатов.

В рамках этого дела были задержаны несколько человек, включая самого Саннино и бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини.

В своем внутреннем заявлении Саннино заявил, что больше не считает «целесообразным» продолжать исполнять свои обязанности и уйдет на пенсию в конце декабря, передает Euractiv.

Исполняющим обязанности вместо него назначили заместителя гендира Михаэля Карнитшнига, говорится в письме.

Экс-главу евродипломатии Могерини отпустили после допроса
Политика
Федерика Могерини

Помимо Саннино и Могерини по этому же делу задержали директора Колледжа Европы Чезаре Дзегретти. Всех троих отпустили, поскольку они «не представляют риска побега».

Им объявили подозрения в «мошенничестве и коррупции при закупках, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны». Следователи подозревают, что колледж, готовящий будущих дипломатов ЕС, которым Могерини руководит с 2020 года, получил конфиденциальную информацию о критериях отбора заявок до официальной публикации.

Politico писало, что дело о мошенничестве Могерини может обернуться крупнейшим кризисом за десятилетия для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Читайте РБК в Telegram.

Теги
Александра Озерова
Пенсия отставка Еврокомиссия Евросоюз задержание мошенничество Федерика Могерини
