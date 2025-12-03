 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Экс-главу евродипломатии Могерини отпустили после допроса

Экс-главу дипломатии ЕС Могерини отпустили после допроса по делу о мошенничестве
Обвинения против Могерини и еще двух человек касаются мошенничества и коррупции в сфере закупок, конфликта интересов и разглашения профессиональной тайны
Федерика Могерини
Федерика Могерини (Фото: Luis Cortes / Reuters )

Бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, задержанная накануне по делу о мошенничестве, отпущена после допроса, сообщает Sky TG24.

Вместе с ней были задержаны директор Колледжа Европы Чезаре Дзегретти и бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино, их также отпустили.

Все трое освобождены около часа ночи после допроса Федеральной полицией Западной Фландрии. Прокуратура пояснила, что «они были освобождены, поскольку не представляют риска побега».

Экс-главу евродипломатии Могерини задержали в Бельгии
Политика
Федерика Могерини

«После допроса Федеральной уголовной полицией Бельгии (FGP West-Vlaanderen) все трое были официально уведомлены о предъявленных им обвинениях. Обвинения касаются мошенничества и коррупции в сфере закупок, конфликта интересов и разглашения профессиональной тайны», — сказала Европейская прокуратура.

Расследование связано с возможными нарушениями при проведении тендера на создание новой Европейской дипломатической академии. Следователи подозревают, что колледж, готовящий будущих дипломатов ЕС, которым Могерини руководит с 2020 года, получил конфиденциальную информацию о критериях отбора заявок до официальной публикации.

Могерини 52 года. Она занимала пост главы дипломатии ЕС в 2014–2019 годах в комиссии Жан-Клода Юнкера. До карьеры в Евросоюзе была министром иностранных дел Италии в правительстве Маттео Ренци (февраль—октябрь 2014-го), а также депутатом нижней палаты итальянского парламента (2008–2014 годы).

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Федерика Могерини мошенничество обвинения ЕС Бельгия
Материалы по теме
Le Monde узнала о шоке среди дипломатов ЕС после задержания Могерини
Политика
Euractiv узнал об обысках в штаб-квартире дипслужбы Евросоюза
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 11:09 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 11:09
Бывший замглавы МИД Италии заявил о разобщенности стран Европы Политика, 11:32
Спрос на аренду жилья в Москве в ноябре снизился на 22%, но цены держатся Недвижимость, 11:24
Установили личность курьера, ударившего женщину ногой в лицо Общество, 11:24
Прокуратура потребовала изъять жилье и авто экс-сотрудников ФНС Ингушетии Политика, 11:20
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Брюссель счел использование активов России худшей опцией поддержки Киева Политика, 11:14
Курс биткоина вырос за сутки на $7 тыс. Что произошло на крипторынке Крипто, 11:10
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В брокере ВТБ предложили использовать маткапитал для инвестиций через ИИС Инвестиции, 11:01
Деловая активность сжимается полгода. Почему растет только треть отраслейПодписка на РБК, 11:00
Овечкин инициировал рукопожатие игроков «Вашингтона» с Копитаром Спорт, 10:59
Когнитивное здоровье в эпоху мемов: что происходит с нашим мозгом Образование, 10:52
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Экс-главу евродипломатии Могерини отпустили после допроса Политика, 10:44
Костин рассказал, какого мира с США хочет Россия Политика, 10:37