Экс-главу евродипломатии Могерини отпустили после допроса

Экс-главу дипломатии ЕС Могерини отпустили после допроса по делу о мошенничестве

Обвинения против Могерини и еще двух человек касаются мошенничества и коррупции в сфере закупок, конфликта интересов и разглашения профессиональной тайны

Федерика Могерини (Фото: Luis Cortes / Reuters )

Бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, задержанная накануне по делу о мошенничестве, отпущена после допроса, сообщает Sky TG24.

Вместе с ней были задержаны директор Колледжа Европы Чезаре Дзегретти и бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино, их также отпустили.

Все трое освобождены около часа ночи после допроса Федеральной полицией Западной Фландрии. Прокуратура пояснила, что «они были освобождены, поскольку не представляют риска побега».

«После допроса Федеральной уголовной полицией Бельгии (FGP West-Vlaanderen) все трое были официально уведомлены о предъявленных им обвинениях. Обвинения касаются мошенничества и коррупции в сфере закупок, конфликта интересов и разглашения профессиональной тайны», — сказала Европейская прокуратура.

Расследование связано с возможными нарушениями при проведении тендера на создание новой Европейской дипломатической академии. Следователи подозревают, что колледж, готовящий будущих дипломатов ЕС, которым Могерини руководит с 2020 года, получил конфиденциальную информацию о критериях отбора заявок до официальной публикации.

Могерини 52 года. Она занимала пост главы дипломатии ЕС в 2014–2019 годах в комиссии Жан-Клода Юнкера. До карьеры в Евросоюзе была министром иностранных дел Италии в правительстве Маттео Ренци (февраль—октябрь 2014-го), а также депутатом нижней палаты итальянского парламента (2008–2014 годы).