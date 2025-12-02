 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Reuters назвал приоритетные проекты для переговоров Путина в Индии

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В рамках двухдневного визита президента России Владимира Путина в Индию Москва рассчитывает получить помощь Индии в доступе к запчастям и оборудованию для нефтяных активов, а Нью-Дели намерен добиваться восстановления 20% доли компании ONGC Videsh в проекте «Сахалин-1». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли и индийском правительстве.

«Значительная часть торговых отношений была завязана на энергетику, которая сейчас теряет значение под угрозой санкций со стороны США», — отметил один из собеседников агентства. «И в конечном счете только оборона остается тем, что продолжает связывать две страны», — заключил он.

Мотивация российской стороны, по словам собеседников агентства, связана с санкциями, которые ограничили доступ к ключевым поставщикам. Кроме того, Москва выступает за увеличение поставок ракетных систем и истребителей с целью восстановить энергетические и оборонные связи.

Индия, как отмечает агентство, остается крупнейшим покупателем морской нефти у России, несмотря на санкции Запада. Однако из-за их ужесточения и роста импорта из США в декабре закупки российской нефти Нью-Дели могут опуститься до трехлетнего минимума.

В Госдуму на ратификацию внесли соглашение с Индией об отправке военных
Политика
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Индия планирует начать переговоры о покупке российских истребителей и системы противоракетной обороны.

В октябре 2022 года был зарегистрирован новый оператор проекта «Сахалин-1», после чего российские власти, в частности, разрешили передать 20% доли индийской компании ONGC Videsh Limited. В сентябре 2025 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче доли после выполнения условий, указанных в президентском указе от августа 2025 года.

Согласно указу, иностранная сторона должна добиться отмены санкций, препятствующих реализации проекта, в том числе при необходимости через судебное обжалование. Также одним из условий является заключение договоров на поставку необходимого оборудования и запчастей иностранного производства, а также соглашений о техническом сотрудничестве.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Индия нефть «Сахалин-1» Владимир Путин Россия
