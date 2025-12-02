Reuters назвал приоритетные проекты для переговоров Путина в Индии
В рамках двухдневного визита президента России Владимира Путина в Индию Москва рассчитывает получить помощь Индии в доступе к запчастям и оборудованию для нефтяных активов, а Нью-Дели намерен добиваться восстановления 20% доли компании ONGC Videsh в проекте «Сахалин-1». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли и индийском правительстве.
«Значительная часть торговых отношений была завязана на энергетику, которая сейчас теряет значение под угрозой санкций со стороны США», — отметил один из собеседников агентства. «И в конечном счете только оборона остается тем, что продолжает связывать две страны», — заключил он.
Мотивация российской стороны, по словам собеседников агентства, связана с санкциями, которые ограничили доступ к ключевым поставщикам. Кроме того, Москва выступает за увеличение поставок ракетных систем и истребителей с целью восстановить энергетические и оборонные связи.
Индия, как отмечает агентство, остается крупнейшим покупателем морской нефти у России, несмотря на санкции Запада. Однако из-за их ужесточения и роста импорта из США в декабре закупки российской нефти Нью-Дели могут опуститься до трехлетнего минимума.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Индия планирует начать переговоры о покупке российских истребителей и системы противоракетной обороны.
В октябре 2022 года был зарегистрирован новый оператор проекта «Сахалин-1», после чего российские власти, в частности, разрешили передать 20% доли индийской компании ONGC Videsh Limited. В сентябре 2025 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче доли после выполнения условий, указанных в президентском указе от августа 2025 года.
Согласно указу, иностранная сторона должна добиться отмены санкций, препятствующих реализации проекта, в том числе при необходимости через судебное обжалование. Также одним из условий является заключение договоров на поставку необходимого оборудования и запчастей иностранного производства, а также соглашений о техническом сотрудничестве.
