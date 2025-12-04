Путин рассказал, как Россия и Индия справляются с ограничениями

В торговых отношениях России и Индии существуют определенные сложности, но страны уже нашли необходимые решения, в том числе по линии ЦБ, рассказал Путин

Владимир Путин (Фото: Alexander Scherbak / Reuters)

России и Индии удается справиться с ограничениями в торговле в том числе благодаря взаимодействию по линии Центрального банка, заявил президент Владимир Путин в интервью каналу India Today.

«Существуют определенные сложности, но есть решения. Мы можем переходить на имеющиеся у нас системы финансовой электронной информации Банка России и индийских коллег. И мы последовательно осуществляем эту работу», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

Полную версию интервью опубликуют сегодня в 18:30 мск. Оно было записано в Москве в преддверии визита российского президента в Индию, который продлится с 4 по 5 декабря. У Путина запланированы переговоры с индийской делегацией во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. Они обсудят вопросы «особо привилегированного стратегического партнерства», включая политику и экономику, сообщала пресс-служба Кремля.

В ноябре посол России в Индии Денис Алипов заявил, что более 90% торговых операций между Москвой и Нью-Дели осуществляются в национальных и альтернативных доллару валютах. По его словам, с 2022 года объем взаимной торговли вырос более чем в шесть раз. Это сделало Россию четвертым крупнейшим торговым партнером Индии с оборотом около $70 млрд.

Накануне CNBC со ссылкой на источники сообщил, что Индия планирует заключить с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), куда входит Россия, соглашение по созданию зоны свободной торговли, чтобы уменьшить торговый дефицит в 59 млрд рупий (около $655 млн). Телеканал отмечал, что экспорт товаров из Индии в Россию в 2025 финансовом году составил $4,88 млрд, но страны стремятся к $100 млрд в двусторонней торговле к 2030 году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия в отношениях с Индией сосредоточена на развитии двустороннего сотрудничества, которое будет защищено от стороннего вмешательства. По его словам, этот вопрос также будет обсуждаться во время визита Путина в Индию. По итогам переговоров стороны планируют подписать важный пакет документов, анонсировал Песков.