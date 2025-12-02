 Перейти к основному контенту
Кремль заявил о планах защитить отношения России и Индии от вмешательства

Россия намерена продолжать увеличивать объем двустороннего бизнеса с Индией, не позволяя никому вмешиваться в это, заявил Песков. Ранее США ввели пошлину на индийские товары из-за «прямого или косвенного импорта нефти из России»

Россия в отношениях с Индией сосредоточена на развитии двустороннего сотрудничества, которое будет защищено о стороннего вмешательства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита в Нью-Дели.

«Тарифы между Индией и Соединенными Штатами — это, скорее, вопрос двусторонних отношений между Индией и Соединенными Штатами. Что нас беспокоит, так это то, как мы собираемся продолжать и увеличивать объем нашего двустороннего бизнеса с Индией, не позволяя никому вмешиваться в это. И это обязательно будет обсуждаться», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

В конце августа США ввели для Индии 25-процентную пошлину в связи с закупками ею российской нефти. Таким образом суммарная пошлина на экспортируемые в Штаты индийские товары достигла 50%. Президент Дональд Трамп объяснил необходимость мер тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из России»

В середине октября Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди дал ему обещание прекратить закупку российской нефти. Следом Bloomberg сообщил, что НПЗ Индии приостановили закупки в ожидании указаний правительства и рассматривают альтернативы. В МИД Индии заявляли, что страна будет действовать в интересах своих потребителей, обеспечивая стабильные цены и надежные поставки нефти и газа.

Песков отметил, что российско-индийские отношения основаны на «глубоком историческом опыте взаимопонимания и общего видения мировых событий». «Это очень и очень важная характеристика нашего общего видения происходящего в мире», — добавил он.

По словам пресс-секретаря российского президента, Москва с нетерпением ждет государственного визита Путина в Индию. Президент посетит Индию 4–5 декабря. У него запланированы переговоры с индийской делегацией во главе с премьер-министром Нарендрой Моди, на которых стороны обсудят вопросы «особо привилегированного стратегического партнерства», включая политику, экономику, науку и культуру, сообщала пресс-служба Кремля.

