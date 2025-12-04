 Перейти к основному контенту
Политика
0

Силуанов заявил о почти стопроцентных расчетах России и Индии в нацвалюте

Силуанов: расчеты России и Индии почти на 100% ведутся в рублях и рупиях
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Расчеты между Россией и Индией почти полностью ведутся в национальных валютах. Об этом заявил на открытии офиса ВТБ министр финансов России Антон Силуанов, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

«Объем торговли, инвестиций и контактов между нашими странами растет. Доля расчетов между Россией и Индией в нацвалютах превысила 96%. Открытие флагманского офиса филиала ВТБ в Индии будет способствовать ускорению таких расчетов и увеличению их объема», — добавил Антон Силуанов.

Министр добавил, что расширение сети банковских офисов будет способствовать ускорению взаимных расчетов и дальнейшему увеличению экономического сотрудничества между Россией и Индией.

Силуанов оценил, ждать ли более активного экономического роста
Экономика
Антон Силуанов

В ноябре посол России в Индии Денис Алипов сообщил, что более 90% торговых операций между Москвой и Нью-Дели осуществляются в национальных и альтернативных доллару валютах. По его словам, с 2022 года объем взаимной торговли вырос более чем в шесть раз. Это сделало Россию четвертым крупнейшим торговым партнером Индии с оборотом около $70 млрд.

С 4 по 5 декабря президент России Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом. В рамках поездки, как ранее сообщила пресс-служба Кремля, пройдут переговоры с индийской делегацией во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. В ходе этой встречи стороны намерены обсудить вопросы «особо привилегированного стратегического партнерства», включая политику, экономику, науку и культуру.

Кроме того, 2 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков анонсировал подписание в рамках визита российского главы важного пакета документов. Он, однако, не уточнил, о чем именно идет речь.

Читайте РБК в Telegram.

Полина Дуганова
национальная валюта Россия Индия Антон Силуанов
Антон Силуанов фото
Антон Силуанов
политик, экономист, министр финансов России
12 апреля 1963 года
