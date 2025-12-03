 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

CNBC узнал о планах Индии снизить барьеры для экспорта товаров в Россию

Нью-Дели намерен снизить барьеры для экспорта своих товаров в Россию.﻿ Стороны стремятся к двустороннему товарообороту в $100 млрд к 2030 году.

Индия планирует заключить с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) соглашение по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ), чтобы уменьшить торговый дефицит в 59 млрд рупий (около $655 млн), пишет CNBC со ссылкой на источники в правительстве. Переговоры ожидаются во время визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели 4 декабря.

Отдельно Индия собирается обсудить соглашение по услугам с Россией, поскольку соглашение с ЕАЭС не охватывает эту сферу.

Нью-Дели стремится экспортировать в страны блока больше фармацевтической продукции, химикатов, товаров машиностроения, машинного оборудования, автомобильной, сельскохозяйственной продукции.

Экспорт индийских товаров в Россию в 2025 финансовом году составил $4,88 млрд. Речь идет о поставках индийских химикатов, инженерных товаров, авто, сельхозпродукции. Москва и Нью-Дели стремятся к двустороннему товарообороту в $100 млрд к 2030 году.

Ушаков рассказал, с чего начнется визит Путина в Индию
Политика
Нарендра Моди и Владимир Путин

Визит Путина в Индию пройдет 4–5 декабря. Он планирует встретиться с премьером Нарендрой Моди и принять участие в пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума.

Кремль сообщал, что российская делегация повезет в страну предложение по кооперации в сфере малых АЭС. Кроме того, в ходе визита российской делегации Индия планирует начать переговоры о покупке российских истребителей и системы противоракетной обороны, сообщал Bloomberg.

Путин заявил, что темпы роста экономик стран ЕАЭС выше среднемировых
Политика
Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

Первый раунд переговоров о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индией состоялся 28 ноября. Заключение соглашения позволит «обеспечить преференциальный доступ российским экономическим операторам на рынок емкостью в 1,5 млрд человек», заявил ранее заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев.

Далее переговоры будут охватывать такие вопросы, как таможенное администрирование, электронная торговля, права интеллектуальной собственности, санитарные и фитосанитарные меры, тарифы и технические регламенты, говорится в материале.

Со ссылкой на МИД Индии CNBC также пишет, что индийский и российский центральные банки ведут переговоры о механизме расчетов в местных валютах и завершении работы над документом по соглашению о мобильности рабочей силы между Индией и Россией. Мотивация российской стороны, по словам источников Reuters, в том числе связана с санкциями, которые ограничили доступ к ключевым поставщикам.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева
Индия торговля экспорт
