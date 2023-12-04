В ЕС допустили конфискацию российских активов за доказанный обход санкций

Наличие замороженных активов дает ЕС гарантию, что России однажды придется возместить ущерб Украине, заявили в Еврокомиссии. Москва сравнивала идею конфисковать ее активы с воровством и предупреждала о юридических издержках

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В Европейском союзе обсуждают возможность потенциальной конфискации частных российских активов за обход санкций ЕС, если нарушение будет доказано в суде, заявил журналистам в Брюсселе еврокомиссар по юстиции и верховенству права Дидье Рейндерс.

«Часть из тех €28 млрд, которые удалось заморозить в Европе, возможно, получится конфисковать по решению суда в связи с уголовным преступлением», — сказал он.

При этом Рейндерс подчеркнул, что сначала в ЕС должны завершиться переговоры, которые касаются государственных активов. Еврокомиссар рассказал, что в настоящее время уже есть решение одного члена ЕС — Бельгии, которая решила направить Украине налоговые поступления с доходов от замороженных активов России. Речь идет, по его словам, идет о резервах ЦБ.

«Но я хочу подтвердить, что благодаря заморозке €28 млрд частных активов и более 200 млрд государственных активов у нас в руках есть реальная гарантия. Гарантия того, что однажды Россия будет обязана заплатить», — сказал Рейндерс, отвечая на вопрос об использовании российских активов для компенсаций Украине.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в октябре говорила, что Брюссель работает над вопросом о потенциальном использовании прибыли от российских актив для помощи Украине. По ее оценке, общая стоимость госактивов России, замороженных в ЕС, составляет €211 млрд. В ЕС уже несколько месяцев обсуждают возможность и потенциальный механизм использования российских активов. Фон дер Ляйен в середине осени говорила, что министры финансов блока добились прогресса в обсуждении, и сказал, что следующим шагом будет «реальное предложение».

Еврокомиссия перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе 14-15 декабря намерена обнарадовать план, которым предлагается обложить налогом прибыль с более чем €200 млрд замороженных активов российского ЦБ, чтобы оказать помощь в восстановлении Украины, писал Bloomberg со ссылкой на источник. Непредвиденная прибыль от активов Центробанка России составит около €3 млрд, отмечало агентство.

Идея обсуждается с сентября, она вызывала у членов ЕС как юридические, так и финансовые вопросы. Свою обеспокоенность также выражал Европейский центральный банк. Некоторые европейский правительства опасались, что из-за введения такого налога на прибыль с российских активов инвесторы могут отказаться от евро.

Западные страны заморозили российских государственные и частные активы в рамках санкций из-за военной операции на Украине. Москва называла ограничительные меры незаконными и нелегитимными. Идею конфисковать российские активы в пользу Киева президент Владимир Путин сравнивал с воровством. В Кремле обещали серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто примет такое решение.