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Переворот в Нигере ,  
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Хунта в Нигере обвинила Францию в развертывании сил для интервенции

Хунта в Нигере обвинила Францию в размещении сил в странах ЭКОВАС для вторжения
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Переворот в Нигере
Мятежники утверждают, что Франция планирует вторжение в Нигер в сотрудничестве с ЭКОВАС. Париж ранее отвергал подобные обвинения; по данным Le Monde, французские власти обсуждают вывод части войск из африканской страны
Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters
Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Военная хунта Нигера, объявившая о захвате власти в конце июля, обвинила Францию в стягивании сил для последующей военной интервенции, передает AFP.

По словам представителя созданного мятежниками Национального совета спасения родины (CNSP) полковника Амаду Абдрамана, Франция продолжает размещать силы в некоторых государствах ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) «в рамках подготовки к агрессии против Нигера, которую она планирует в сотрудничестве с этой организацией».

Отношения Ниамея с Парижем быстро ухудшились после того, как французская сторона поддержала свергнутого президента Мохамеда Базума после июльского переворота. Нигер до 1960 года был французской колонией.

Мятежники уже обвиняли Францию в подготовке интервенции, но МИД страны это опровергал. 22 августа Radio Algeria сообщило, что Франция просила доступ в воздушное пространство Алжира для военной операции в Нигере, но власти республики ответили отказом. В Париже эти данные также отвергли. Однако французский президент Эмманюэль Макрон говорил, что будет готов поддержать ЭКОВАС в случае военных действий в Нигере. Сообщество обсуждало ввод войск в республику для восстановления там конституционного порядка, но пока решение на этот счет не принято.

Хунта Нигера привела в боевую готовность армию на случай нападения и объявила «добровольную мобилизацию». Поддержку мятежникам пообещали оказать Буркина-Фасо и Мали, где ранее также произошли перевороты.

После переворота Нигер разорвал все военные соглашения с Францией; Верховный суд африканской страны лишил дипломатической неприкосновенности посла Сильвена Итте и одобрил его немедленную высылку. Во французском МИДе заявили, что французские военные больше не могут выполнять свою миссию в Нигере из-за отсутствия кооперации. 5 сентября Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что Париж начал обсуждать с хунтой Нигера вывод части своих войск из страны. Около 1,5 тыс. французских военных дислоцируются на трех базах в африканской стране. Французские власти ранее исключали такую возможность.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Нигер Франция ЭКОВАС военный переворот вторжение
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