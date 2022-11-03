Эрдоган счел неправильным негативное отношение других лидеров к Путину

Негативное отношение к России и ее президенту Владимиру Путину со стороны европейских лидеров неправильно, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган телеканалу A Haber.

«С кем бы я ни говорил в Праге [на саммите Европейского политического сообщества], все выступают против него. Позвольте мне быть откровенным, я бы сказал, что это неправильно. Если вы проявите негативные подходы к такому государству, как Россия, он (Путин. — РБК) будет утверждать себя в качестве лидера, не будучи притесненным», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что, как и Путин, не выразил бы «признательности» в ответ на такие нападки. Эрдоган подчеркнул, что в сложившейся ситуации поддерживает контакт как с российским, так и с украинским президентом Владимиром Зеленским, и Эрдоган «не видел негативного подхода ни от одного из них».

После начала спецоперации на Украине контакты Путина с некоторыми мировыми лидерами прекратились вообще (например, с президентом США Джо Байденом), с некоторыми — стали более редкими. Среди европейских лидеров Путин продолжает общаться с французским президентом Эмманюэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем.

Эрдоган рассказал, что Шольц в последний месяц изменил свою позицию в отношении России и Путина, назвав важным поиски общего языка.