Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 60,92 (-0,05) Инвестиции, 02 ноя, 16:17
Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 61,62 (+0,19) Инвестиции, 02 ноя, 16:17
Немцы не дали украинцам пройти дальше. Обзор дня Лиги чемпионов Спорт, 01:20
Эрдоган счел неправильным негативное отношение других лидеров к Путину Политика, 01:15
Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 00:58
Маск запустил в «Твиттере» опрос о свободе слова и политкорректности Технологии и медиа, 00:27
СБ ООН не принял российскую резолюцию о биолабораториях на Украине Политика, 00:13
В Кривом Роге и Запорожье сообщили об атаке дронов Политика, 00:10
Богатые русские в Америке. Сколько заработал за карьеру Александр Радулов Спорт, 00:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минтруд разработал проект нового закона о рынке труда Экономика, 00:00
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 02 ноя, 23:58
В Липецкой области уволили военкома района за ошибки при мобилизации Политика, 02 ноя, 23:52
Губернатор Севастополя сообщил о выкинутых в море питомцах из дельфинария Общество, 02 ноя, 23:46
Эрдоган заявил об изменении позиции Шольца в отношении Путина Политика, 02 ноя, 23:39
Модрич стал самым возрастным автором гола с пенальти в Лиге чемпионов Спорт, 02 ноя, 23:22
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 02 ноя, 23:15
Политика ,  
0 

Эрдоган счел неправильным негативное отношение других лидеров к Путину

Эрдоган: негативное отношение других лидеров к Путину и России неправильно

Негативное отношение к России и ее президенту Владимиру Путину со стороны европейских лидеров неправильно, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган телеканалу A Haber.

«С кем бы я ни говорил в Праге [на саммите Европейского политического сообщества], все выступают против него. Позвольте мне быть откровенным, я бы сказал, что это неправильно. Если вы проявите негативные подходы к такому государству, как Россия, он (Путин. — РБК) будет утверждать себя в качестве лидера, не будучи притесненным», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что, как и Путин, не выразил бы «признательности» в ответ на такие нападки. Эрдоган подчеркнул, что в сложившейся ситуации поддерживает контакт как с российским, так и с украинским президентом Владимиром Зеленским, и Эрдоган «не видел негативного подхода ни от одного из них».

После начала спецоперации на Украине контакты Путина с некоторыми мировыми лидерами прекратились вообще (например, с президентом США Джо Байденом), с некоторыми — стали более редкими. Среди европейских лидеров Путин продолжает общаться с французским президентом Эмманюэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем.

Эрдоган рассказал, что Шольц в последний месяц изменил свою позицию в отношении России и Путина, назвав важным поиски общего языка.

Теги
Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин
Материалы по теме
Эрдоган заявил об изменении позиции Шольца в отношении Путина
Политика
Госдеп заявил об отсутствии планов по контактам с Россией на саммите G20
Политика
Посол рассказал о «крохах» контактов с США по космосу и Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter