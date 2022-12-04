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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Разведка США допустила трудности у России при создании высокоточных ракет

Глава нацразведки США: Россия может столкнуться с трудностями при создании ракет
Глава нацразведки США Хейнс заявила, что производство необходимого количества высокоточных ракет станет вызовом для России. Замглавы Совбеза Медведев говорил, что производство высокоточного оружия нарастили

Россия может столкнуться с трудностями при создании высокоточных ракет для спецоперации на Украине. Об этом рассказала глава нацразведки США Эврил Хейнс на Форуме национальной обороны Рейгана в Калифорнии.

 «По нашим данным, у них нет возможности производить полностью у себя то, что они сейчас расходуют», — подчеркнула Хейнс.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в конце ноября заявил, что производство высокоточного оружия в стране увеличивается. «Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!», — написал он в своем телеграм-канале.

Материал дополняется

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
США Россия высокоточное оружие ракеты
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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