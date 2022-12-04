Разведка США допустила трудности у России при создании высокоточных ракет
Россия может столкнуться с трудностями при создании высокоточных ракет для спецоперации на Украине. Об этом рассказала глава нацразведки США Эврил Хейнс на Форуме национальной обороны Рейгана в Калифорнии.
«По нашим данным, у них нет возможности производить полностью у себя то, что они сейчас расходуют», — подчеркнула Хейнс.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в конце ноября заявил, что производство высокоточного оружия в стране увеличивается. «Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!», — написал он в своем телеграм-канале.
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