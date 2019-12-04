Порошенко и Тимошенко созвали украинцев на майдан перед саммитом в Париже

Порошенко и Тимошенко созвали украинцев на майдан перед саммитом в Париже

Они считают, что митинг необходим, чтобы напомнить президенту Украины о пяти требованиях, которые «нельзя проигнорировать». Среди них — не допускать компромиссов относительно евроатлантического курса страны и «деоккупации» Крыма

Партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко «Батькивщина» и фронтмена музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос» обратились к украинцам с предложением выйти на майдан Незалежности 8 декабря в преддверии встречи в «нормандском формате», которая запланирована на понедельник, 9 декабря, в Париже. Соответствующее заявление в Facebook опубликовал бывший председатель Верховной рады, народный депутат Андрей Парубий. Под документом стоят подписи Порошенко, Вакарчука и Тимошенко.

«Несмотря на судьбоносные вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, накануне нормандской встречи необходимо напомнить властям о «красных линиях» — требования украинского народа, которые никто не имеет права проигнорировать», — написал Парубий.

Три фракции, созвавшие украинцев на майдан в Киеве, предъявили президенту Владимиру Зеленскому свои требования по переговорам в «нормандском формате» 3 декабря. Парламентарии посчитали, что нарушение этих «красных линий» нанесет Украине «непоправимый ущерб». В опубликованном Парубием заявлении также перечисляются эти пять требований, которые касаются государственного устройства Украины, а также международной политики, ситуации в Донбассе и Крыму: