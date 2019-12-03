Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса

В Киеве утвердили сценарии, по которым планируется вернуть территории самопровозглашенных республик под контроль украинской власти. Обсуждение программ действий велось на совещании по подготовке к «нормандскому саммиту»

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На совещании в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции Донбасса. Об этом говорится в сообщении, опубликован на сайте администрации украинского лидера.

«На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей глава украинского государства дал поручение главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил», — говорится в сообщении.

Совещание в офисе Зеленского проводилось для подготовки к предстоящему 9 декабря саммита в «нормандском формате».

Пять сценариев реинтеграции Донбасса были выработаны к концу ноября Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Содержание этих сценариев в Киеве не раскрывали.