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Политика ,  
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Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса
В Киеве утвердили сценарии, по которым планируется вернуть территории самопровозглашенных республик под контроль украинской власти. Обсуждение программ действий велось на совещании по подготовке к «нормандскому саммиту»
Фото: Dave Mustaine / EPA / ТАСС

На совещании в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции Донбасса. Об этом говорится в сообщении, опубликован на сайте администрации украинского лидера.

«На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей глава украинского государства дал поручение главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил», — говорится в сообщении.

Совещание в офисе Зеленского проводилось для подготовки к предстоящему 9 декабря саммита в «нормандском формате».

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СНБО Украины предложил пять сценариев реинтеграции Донбасса

Пять сценариев реинтеграции Донбасса были выработаны к концу ноября Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Содержание этих сценариев в Киеве не раскрывали.

В соответствии с минскими соглашениями, возвращение Донбасса под контроль Украины должно состояться с закреплением их особого статуса в конституции страны и проведением международно признанных местных выборов.

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Дедлайн для закона об особом статусе Донбасса. Что важно знать

В ноябре представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич также сообщил, что по поручению Зеленского команда главы государства занимается разработкой стратегии по возвращению под контроль полуострова. По его словам, Зеленский поставил задачу работать над вопросами о дискриминации жителей «временно оккупированных территорий», а также поручил подготовить наработки «концепции переходного правосудия» для Крыма и Донбасса.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, реинтеграция
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