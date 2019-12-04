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Политика ,  
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Кремль не увидел риска для отношений с Германией из-за убийства в Берлине
Дмитрий Песков назвал «абсолютно беспочвенным предположением» сообщения о возможной связи с российскими властями лица, совершившего в августе убийство в Берлине
Ангела Меркель и Владимир Путин (Фото: Михаил Клементьев / AP)

Заявления о наличии у властей Германии подозрений о «российском следе» в деле совершившего в августе убийство в Берлине не смогут омрачить намеченную на 9 декабря встречу президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, я не думаю. Там серьезных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям? Абсолютно беспочвенное предположение», — сказал Песков.

Ранее в The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что немецкая прокуратура склоняется к тому, что убийство гражданина Грузии в Берлине может быть связано с Россией, и намерена передать дело федеральному прокурору, который занимается расследованиями, связанными с национальной безопасностью.

Источник WSJ сообщил, что, по мнению немецких следователей, подозреваемый может быть связан с российскими властями. Само издание при этом отметило, что в такой ситуации власти ФРГ могут быть вынуждены «ответить дипломатическими или другими санкциями, что может поставить под угрозу тесное энергетическое партнерство Германии с Россией».

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WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

Ранее о возможных связях подозреваемого в берлинском убийстве с российскими спецслужбами говорилось в совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel. МИД России называл публикации об этом домыслами и призывал воздерживаться от скоропалительных выводов до окончания расследования.

Убийство произошло 23 августа. По данным полиции, в берлинском районе Моабит к гражданину Грузии подъехал на велосипеде человек и несколько раз в него выстрелил. Мужчина скончался на месте. После преступления нападавший скрылся, но вскоре был задержан полицией. По данным немецких правоохранителей, им оказался 49-летний россиянин.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков
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