В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве

В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве

В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве мужчины в столичном районе Моабит. Об этом сообщает прокуратура Берлина в Twitter.

«Вчера около места преступления был арестован 48-летний гражданин России», — написано в сообщении. Позднее прокуратура уточнила, что подозреваемому 49 лет.

Согласно сообщению, убитый является 40-летним гражданином Грузии. Правоохранителям удалось обнаружить предполагаемое орудие убийства и велосипед, на котором скрылся преступник.

Ранее, 23 августа, полиция Берлина передала, что в Моабите неизвестный велосипедист застрелил человека.