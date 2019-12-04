WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

Правительство Германии может ответить дипломатическими или другими санкциями, если появятся доказательства того, что в убийстве гражданина Грузии в Берлине есть «российский след», пишет WSJ

Ангела Меркель (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Немецкая прокуратура склоняется к тому, что убийство гражданина Грузии в Берлине этим летом может быть связано с Россией, и намерена передать дело федеральному прокурору, который занимается делами, связанными с национальной безопасностью. Об этом сообщает The Wall Street со ссылкой на источники в прокуратуре, знакомые с ходом расследования.

Один из собеседников издания сообщил, что немецкие следователи считают, что уже определили подозреваемого и что он может быть связан с российским правительством. В связи с этим расследование дела об убийстве теперь должно быть передано от берлинских прокуроров федеральному прокурору, который занимается делами, касающимися национальной безопасности. Передача может произойти уже в среду, приводит издание слова еще двух своих источников в немецкой прокуратуре.

Теперь, когда следователи в своем расследовании сконцентрировались на российских властях, правительство канцлера Ангелы Меркель «может быть вынуждено ответить дипломатическими или другими санкциями, что может поставить под угрозу тесное энергетическое партнерство Германии с Россией», пишет издание. В то же время высокопоставленный представитель правительства Германии заявил изданию, что прокуроры работают без какого-либо политического вмешательства. Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным в Париже 9 декабря в «нормандском формате». Немецкие чиновники отказались сообщить, будет ли на встрече обсуждаться данное расследование, добавляет газета.

О задержании подозреваемого в убийстве гражданина Грузии стало известно вскоре после преступления. Сообщалось, что это гражданин России, его имя до сих пор власти Германии не называли. В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. В российском МИДе это расследование назвали домыслами.

Убийство произошло 23 августа. По данным полиции, в берлинском районе Моабит к гражданину Грузии подъехал человек на велосипеде и несколько раз в него выстрелил. Мужчина скончался на месте. После преступления нападавший скрылся, но вскоре был задержан полицией. По данным немецких правоохранителей, им оказался 49-летний россиянин.