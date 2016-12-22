Жена Брилева опровергла информацию о получении британского гражданства

Жена телеведущего Сергея Брилева Ирина опровергла информацию о получении британского гражданства и о покупке недвижимости в Лондоне. Об этом она заявила в беседе с телеканалом «Дождь» в эфире программы «Бремя новостей».

«Никакого гражданства Великобритании у меня нет в помине», — заявила она.

Брилева добавила, что документы, скриншоты с которых Алексей Навальный пред​ставил в своем расследовании, существуют еще со времен их совместной с мужем работы в Великобритании.​

Ранее Сергей Брилев на просьбу прокомментировать РБК информацию о том, что он является подданным Великобритании, заявил, что слышит о расследовании Навального в первый раз.

В своем расследовании глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный рассказал, что российский журналист Сергей Брилев и его жена являются подданными Великобритании и что на Ирину записана квартира 41 Heathfield Court в Лондоне, которая была куплена 22 февраля 2016 года за £700 тыс.