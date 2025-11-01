Войска Тринидада и Тобаго привели в боевую готовность из-за Венесуэлы

ВС Тринидада и Тобаго привели в готовность из-за данных об ударах по Венесуэле

Войска Тринидада и Тобаго (островное государство, расположенное рядом с Венесуэлой) приведены в состояние повышенной боевой готовности на фоне сообщений о возможных ударах США по Боливарианской Республике, сообщает NTN24. Военным и офицерам Береговой охраны приказано немедленно явиться на базы.

Солдаты должны прибыть на четыре основные базы в Кумуто, Ла-Ромен, Чагуарамас и Лонг-Серкулар, а сотрудники Береговой охраны — в Стоблес-Бэй, Галеота-Пойнт и на базу Седрос.

В приказе подчеркивается, что «это не учения». Высокопоставленные источники сообщили Express, что этот шаг является «мерой предосторожности». По их словам, Силы обороны «приводятся в состояние боевой готовности для реагирования на любые возможные региональные или национальные беспорядки».

Материал дополняется