Войска Тринидада и Тобаго привели в боевую готовность из-за Венесуэлы
Войска Тринидада и Тобаго (островное государство, расположенное рядом с Венесуэлой) приведены в состояние повышенной боевой готовности на фоне сообщений о возможных ударах США по Боливарианской Республике, сообщает NTN24. Военным и офицерам Береговой охраны приказано немедленно явиться на базы.
Солдаты должны прибыть на четыре основные базы в Кумуто, Ла-Ромен, Чагуарамас и Лонг-Серкулар, а сотрудники Береговой охраны — в Стоблес-Бэй, Галеота-Пойнт и на базу Седрос.
В приказе подчеркивается, что «это не учения». Высокопоставленные источники сообщили Express, что этот шаг является «мерой предосторожности». По их словам, Силы обороны «приводятся в состояние боевой готовности для реагирования на любые возможные региональные или национальные беспорядки».
Материал дополняется
