Минобороны отчиталось о перехвате шести беспилотников у Крыма

Утром 2 ноября средства ПВО перехватили пять беспилотников над территорией Крыма, сообщило Минобороны. Еще один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря. В ведомстве не назвали точное время, когда дроны были сбиты.

Накануне над территорией Херсонской области сбили семь ракет, которые летели на Крым. «Большинство уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке», — написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

В тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Крыму военные вели «работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах». Он просил соблюдать спокойствие и оставаться в укрытиях. «Главное — не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Российская сторона неоднократно сообщала о попытках ВСУ атаковать Крым с помощью ракет и беспилотников. 30 октября Минобороны объявило, что украинские военные пытались атаковать Крым ракетами британского производства Storm Shadow. По словам Развожаева, над городом уничтожили две воздушные цели, обломки упали в нескольких местах. Пострадал мужчина.