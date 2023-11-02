 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны отчиталось о перехвате шести беспилотников у Крыма

Минобороны: силы ПВО уничтожили в районе Крыма шесть беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

Утром 2 ноября средства ПВО перехватили пять беспилотников над территорией Крыма, сообщило Минобороны. Еще один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря. В ведомстве не назвали точное время, когда дроны были сбиты.

Накануне над территорией Херсонской области сбили семь ракет, которые летели на Крым. «Большинство уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке», — написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

В тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Крыму военные вели «работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах». Он просил соблюдать спокойствие и оставаться в укрытиях. «Главное — не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Российская сторона неоднократно сообщала о попытках ВСУ атаковать Крым с помощью ракет и беспилотников. 30 октября Минобороны объявило, что украинские военные пытались атаковать Крым ракетами британского производства Storm Shadow. По словам Развожаева, над городом уничтожили две воздушные цели, обломки упали в нескольких местах. Пострадал мужчина.

Теги
Крым Минобороны беспилотники Черное море Украина
Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении 36 дронов над Черным морем и Крымом
Политика
Суд Крыма решил взыскать с Украины ₽152 млрд
Политика
В Крыму нашли фрагменты неразорвавшейся ракеты Storm Shadow
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 98,44 (+0,5) Инвестиции, 01 ноя, 17:25 Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 93,28 (+1,26) Инвестиции, 01 ноя, 17:25
В Рязани убили начальника отдела службы судебных приставов Общество, 08:42
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 08:42
Власти решили ввести дифференциацию тарифов на свет для населения Экономика, 08:37
Санкции Евросоюза и США: что нужно знать импортерам, чтобы не попасться Pro, 08:35
Новая коммунальная реальность: как нейросети помогают развивать ЖКХ Национальные проекты, 08:30
Выращиваем гурманов: культура итальянских сыров в Краснодаре РБК и LADA, 08:20
Минобороны отчиталось о перехвате шести беспилотников у Крыма Политика, 08:12
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Онищенко оценил вероятность ограничений из-за роста заболеваемости COVID Общество, 08:01
Рыбаки предупредили об удорожании промысла из-за пошлин на топливо Бизнес, 08:00
Как монетизировать рост интереса к облакам в своем бизнесе РБК и Yandex Cloud, 08:00
Bloomberg узнал о потере Украиной $3 млрд доходов от сельхозэкспорта Экономика, 07:49
Почему выросла недвижимость на горнолыжных склонах и в теплых странах РБК и Ингосстрах, 07:30
Объем наличных на руках у россиян сократился на ₽150,7 млрд. Инфографика Финансы, 07:30
США пообещали обеспечить участие России на саммите АТЭС с учетом санкций Политика, 07:29