Израиль отверг предложение США о «гуманитарных паузах» в секторе Газа

Блинкен попросил Израиль приостановить наступление, так как боевики предложили отпустить гражданских в обмен на пятидневную паузу. Нетаньяху отверг эту инициативу

Энтони Блинкен (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Израильский премьер Беньямин Нетаньяху отверг предложение госсекретаря США Энтони Блинкена о гуманитарных паузах в секторе Газа и потребовал для прекращения огня освободить захваченных боевиками заложников. Об этом пишет The Washington Post, называя ситуацию «необычайно публичным расколом».

«Мы продолжаем действовать в полную силу, и Израиль отказывается от временного прекращения огня, которое не включает возвращение заложников», — сказал Нетаньяху, выступая по телевидению.

Палестинская группировка ХАМАС пообещала отпустить всех заложников из числа мирных жителей в обмен на пятидневную гуманитарную паузу, рассказали WP дипломаты, знакомые с ходом обсуждения. Пленных военнослужащих могут оставить для обмена на палестинских заключенных. Как пишет WP, американские дипломаты продолжат оказывать давление на Нетаньяху.

США ведут «непрямое взаимодействие с ХАМАС для поиска условий освобождения заложников», но решение этого вопроса потребует «очень значительной паузы в насилии», рассказал журналистам высокопоставленный чиновник администрации.

По сведениям Axios, Блинкен вместе с заместителями в ходе переговоров убеждали Нетаньяху, что гуманитарная пауза поможет самому Израилю выиграть больше времени на подготовку операции, она также нужна Белому дому — поскольку тот сталкивается с резкой критикой внутри страны и за рубежом в связи с полной поддержкой израильских действий.

Блинкен озвучил три принципиальные позиции по послевоенному устройству сектора Газа: отсутствие правления группировки ХАМАС в анклаве, израильской оккупации и хаоса.

По данным израильской стороны, в заложниках у ХАМАС находятся не менее 240 человек. ХАМАС не раз сообщал о гибели захваченных израильтян во время авиаударов. Среди заложников есть и россияне. Посольство России говорило о трех гражданах России (также имеющих израильские паспорта), власти Израиля — о шести, ХАМАС заявлял о получении от Москвы списка с именами восьми заложников.

Как ранее выяснил Bloomberg, США и Израиль рассматривают три варианта послевоенного устройства сектора Газа: ввод миротворцев, временный контроль со стороны стран Ближнего Востока, управление под эгидой ООН. По данным агентства, израильская сторона выразила наибольшую заинтересованность в первом варианте.