США описали новый этап в войне Израиля и ХАМАС

ЦАХАЛ в скором времени отойдет от крупных авиаударов, сосредоточившись на наземных боях, ожидают в США. В Вашингтоне считают несвоевременным требовать от Израиля прекращения огня на фоне большого числа погибших от рук боевиков

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В ближайшие дни война Израиля и палестинской группировки ХАМАС перейдет в новый этап, при которой количество воздушных ударов сократится, а армия сосредоточится на тактических наземных операциях, ожидают в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Как уточнил один из них, «бóльшая тактическая сосредоточенность на наземной кампании» будет направлена на расчистку обширной сети подземных туннельных комплексов, используемых боевиками. Белый дом прямолинейно беседует с израильскими властями относительно «решений военного времени» и задает сложные вопросы, настаивая на необходимости соблюдать международное право добавил собеседник.

Вместе с тем, продолжил он, неуместно было бы требовать от Израиля прекращения огня. «Террористическая группа захватывает 200 заложников, убивает 1,4 тыс. человек и скрывается под туннелями, включая лидеров. «Перемирие» — это не то слово, которое можно использовать», — пояснил он.

Американские власти при этом видят, что Израиль «значительно усовершенствовал» свой первоначальный военный план войны, рассказал Times of Israel высокопоставленный чиновник США.

Власти Израиля подчеркивают, что «действуют в полную силу» и не намерены соглашаться на прекращение огня до тех пор, пока не будут освобождены заложники. Представители страны не раз отмечали, что война может завершиться при условии того, что боевики сложат оружие, сдадутся и вернут заложников.

ЦАХАЛ около недели назад начал наземное наступление в секторе Газа и с тех пор неоднократно сообщал о расширении наземной операции и ударах по туннелям боевиков. Войска по состоянию на полночь 4 ноября приближаются к Газе — крупнейшему и самому густонаселенному городу анклава. Судя по спутниковым снимкам, отмечал CNN, израильская армия намерена отрезать северную часть сектора от южной. В этом участке анклава сосредоточена военная инфраструктура ХАМАС, поясняли ранее в Израиле.