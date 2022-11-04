Посол России в США Антонов допустил распространение потолка цен на газ и металлы

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Посол России в США Анатолий Антонов не исключил, что западные страны попытаются распространить потолок цен на газ, а потом на металлы и другие товары. Об этом он написал в статье для издания The National Interest.

Антонов назвал «ценовой потолок» на российскую нефть «рецептом для «сохранения лица». Подобные шаги, по его словам, заводят мировую экономику «в еще более темные уголки этого своеобразного Кносского лабиринта», тогда как «обещанная всем нить Ариадны» — готовность России поставлять нефть себе в убыток — «с самого начала была не более чем мифом».

Дипломат напомнил позицию российской стороны, которая неоднократно заявляла об отказе поставлять энергоресурсы тем, кто ограничит цены на сырье.

«Призываем понять простую вещь: если механизм все-таки заработает, никто не может гарантировать, что в дальнейшем его действие не попытаются распространить на газ, потом — металлы, а в итоге — на любые товары, оказавшиеся в фокусе политического внимания западных столиц», — полагает Антонов.

Посол также отметил, что ситуацию на энергорынках усугубляет взрыв газопроводов «Северный поток». По его мнению, целью диверсии был «окончательный разрыв взаимовыгодных энергетических связей Европы с Россией» и перевод потребителей на более дорогие ресурсы. «Будь то иностранный СПГ или новые «чистые» технологии. В убытке, так или иначе, оказываются рядовые граждане и промышленные предприятия. Ускоряется процесс деиндустриализации европейского континента», — пояснил он.

Посол указал, что выгоды для США очевидны. «Особенно на фоне заявляемого Вашингтоном стремления замкнуть на себя товарные цепочки. Ограничивать их только поставщиками из «правильных» юрисдикций», — добавил он.

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