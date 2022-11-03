Британия запретит перевозку нефти по цене выше лимита

Британии с 5 декабря запретит оказание услуг по транспортировке нефти по цене выше предела

Запрет касается российского сырья, приобретенного по цене выше установленного потолка странами G7 и Австралией

Правительство Великобритании с 5 декабря запретит оказание услуг по транспортировке российской нефти, включая страхование, сообщается на сайте кабинета министров.

Запрет касается российского сырья, приобретенного по цене выше установленного потолка странами G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралией.

Третьи страны смогут «продолжать получать доступ к услугам только при покупке российской нефти по цене или ниже установленного потолка».

В начале сентября страны «Большой семерки» договорились ввести потолок цен на российскую нефть, что, по их мнению, должно сократить нефтяные доходы Москвы и ослабить ее способность финансировать военные действия на Украине, а также смягчить влияние боевых действий на мировые цены на энергоносители. Оказание услуг по морской транспортировке нефти и нефтепродуктов российского происхождения будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты приобретаются по цене, равной или ниже потолка цен.

Россия предупреждала, что откажется поставлять нефть в страны, которые введут ценовые ограничения.