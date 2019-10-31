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Видео «издевательств» над стрелком из военной части оказалось фейком
Lenta.ru опубликовала ролик, утверждая, что получила от источника в правоохранительных органах видео пыток Рамиля Шамсутдинова сослуживцами. Видео с издевательствами в Екатеринбургской колонии появилось в Сети еще в 2016 году
Рамиль Шамсутдинов (справа) (Фото: mig41 / Telegram)

Издание Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах опубликовало видео, на котором, предположительно, сослуживцы издеваются над Рамилем Шамсутдиновым. Однако точно такие же кадры ранее появлялись в новостях об издевательствах над заключенными в колонии под Екатеринбургом в 2016 году. Спустя полчаса сайте издания появилось опровержение. «Уважаемые читатели! Здесь была новость, что опубликовано видео издевательств над солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым, который расстрелял своих сослуживцев. Однако видеозапись оказалась 2016 года». Издание принесло извинения своим читателям.

На видеозаписи показано, как группа солдат издевается на молодым человеком — его засовывают головой в унитаз, становятся ему на спину. В конце ролика видны кровавые следы на спине молодого человека.

В 2016 году эти же кадры показывали портал 66.ru и «Звезда». Эти видео сопровождали новости об издевательствах над заключенными в екатеринбургской исправительной колонии № 2.

Фото: скриншот с сайта tvzvezda.ru

Брат Рамиля Риян Шамсутдинов рассказал РБК, что тоже посмотрел этот ролик, потом «загуглил» и выяснил, что он был снят в екатеринбургской колонии три года назад. Видео происшествия публиковал телеканал «Звезда» и другие СМИ.

«Да даже если бы не было подтверждения, что видео из колонии, то это не Рамиль. Я знаю своего брата и могу его узнать со спины. Форма головы не такая и уши, у Рамиля уши больше торчат. Ну и у тех, кто рядом на видео, форма черная, а у срочников и офицеров — зеленая. Возможно, еще синяя у определенных родов войск. Рамиль говорил, что ему в военкомате выдали синюю форму, позже они переоделись в зеленую», — объяснил Риян Шамсутдинов.

О том. что на кадрах запечатлен не Рамиль Шамсутдинов, также заявил и его отец. «Конечно, я видел это видео. Но этот человек не похож на Рамиля. Во-первых, там лица не видно, и этот человек лысый. Но на последнем фото, которое мы видели, он был с волосами. В любом случае, правду мы узнаем только когда поговорим с Рамилем», — сказал он РБК.

«Если вы посмотрите новость в кэше, вы увидите, что это было видео от нашего максимально проверенного источника. К сожалению, это оказалось неправдивой информацией. Поэтому мы эту информацию удалили, и принесли извинения читателям», — сообщил РБК главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров.

Материал дополняется

Авторы: Георгий Тадтаев, Кирилл Ивашкин, Любовь Порываева
Теги: Забайкалье, стрельба, военные
РБК
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