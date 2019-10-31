Видео «издевательств» над стрелком из военной части оказалось фейком

Lenta.ru опубликовала ролик, утверждая, что получила от источника в правоохранительных органах видео пыток Рамиля Шамсутдинова сослуживцами. Видео с издевательствами в Екатеринбургской колонии появилось в Сети еще в 2016 году

Рамиль Шамсутдинов (справа) (Фото: mig41 / Telegram)

Издание Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах опубликовало видео, на котором, предположительно, сослуживцы издеваются над Рамилем Шамсутдиновым. Однако точно такие же кадры ранее появлялись в новостях об издевательствах над заключенными в колонии под Екатеринбургом в 2016 году. Спустя полчаса сайте издания появилось опровержение. «Уважаемые читатели! Здесь была новость, что опубликовано видео издевательств над солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым, который расстрелял своих сослуживцев. Однако видеозапись оказалась 2016 года». Издание принесло извинения своим читателям.

На видеозаписи показано, как группа солдат издевается на молодым человеком — его засовывают головой в унитаз, становятся ему на спину. В конце ролика видны кровавые следы на спине молодого человека.

В 2016 году эти же кадры показывали портал 66.ru и «Звезда». Эти видео сопровождали новости об издевательствах над заключенными в екатеринбургской исправительной колонии № 2.

Фото: скриншот с сайта tvzvezda.ru

Брат Рамиля Риян Шамсутдинов рассказал РБК, что тоже посмотрел этот ролик, потом «загуглил» и выяснил, что он был снят в екатеринбургской колонии три года назад. Видео происшествия публиковал телеканал «Звезда» и другие СМИ.