Политика
0

Украина заявила, что Россия использует «кротов» в Европе для запуска БПЛА

Замглавы МИД Украины Кислица: у России есть кроты в Европе для запуска дронов
По словам Кислицы, у России есть ответственные за полеты дронов «консервные банки» в Европе, которые Москва может активировать в случае необходимости. Путин подчеркивал, что у России нет целей для БПЛА в Евросоюзе
Сергей Кислица
Сергей Кислица (Фото: Лев Радин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россия внедрила в страны Евросоюза своих «агентов и кротов», которые ответственны за полеты беспилотников над аэропортами Дании и Германии, а также над военными базами, заявил первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица в интервью The Guardian.

Он назвал их «жестяными банками», которые Москва якобы может активировать или «вскрыть» при необходимости.

Политика

В последние дни беспилотники были замечены в нескольких европейских городах: возле аэропортов Вильнюса, Мюнхена, Копенгагена и Бухареста, рядом с военными объектами Дании, над территорией Норвегии. Европейские страны обвинили в ряде инцидентов с дронами Россию, Москва подчеркивает, что не имеет к ним отношения.

Ранее Европейская комиссия анонсировала проект «Стена дронов», после того как несколько стран, в том числе Польша и Румыния, зафиксировали нарушения своего воздушного пространства дронами.

Президент Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес России, пошутил, что больше не будет посылать дроны в Европу: «Ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают? В Лиссабон». Говоря серьезно, он подчеркнул, что у России нет целей для ударов беспилотниками в Европе.

Кроме этого, он отметил, что у России также нет беспилотников, которые бы «долетали до Лиссабона».

