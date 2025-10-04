Украина заявила, что Россия использует «кротов» в Европе для запуска БПЛА
Россия внедрила в страны Евросоюза своих «агентов и кротов», которые ответственны за полеты беспилотников над аэропортами Дании и Германии, а также над военными базами, заявил первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица в интервью The Guardian.
Он назвал их «жестяными банками», которые Москва якобы может активировать или «вскрыть» при необходимости.
В последние дни беспилотники были замечены в нескольких европейских городах: возле аэропортов Вильнюса, Мюнхена, Копенгагена и Бухареста, рядом с военными объектами Дании, над территорией Норвегии. Европейские страны обвинили в ряде инцидентов с дронами Россию, Москва подчеркивает, что не имеет к ним отношения.
Ранее Европейская комиссия анонсировала проект «Стена дронов», после того как несколько стран, в том числе Польша и Румыния, зафиксировали нарушения своего воздушного пространства дронами.
Президент Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес России, пошутил, что больше не будет посылать дроны в Европу: «Ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают? В Лиссабон». Говоря серьезно, он подчеркнул, что у России нет целей для ударов беспилотниками в Европе.
Кроме этого, он отметил, что у России также нет беспилотников, которые бы «долетали до Лиссабона».
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов