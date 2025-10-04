Глава МВД Баварии анонсировал законопроект о сбивании дронов

Глава МВД Баварии Йоахим Херман заявил о намерении в скором времени расширить полномочия полиции — министр анонсировал законопроект, который в случае принятия разрешит силовикам сбивать дроны. Об этом сообщает агентство DPA.

«Мы хотим значительно расширить полномочия баварской полиции, чтобы она могла немедленно и эффективно действовать против дронов. Это также означает, что полиции будет разрешено сбивать дроны в случаях острой опасности», — заявил он.

Херман отметил, что угроза беспилотников реальна и растет, а «критически важная инфраструктура» Германии подвергается все большему риску.

Поздним вечером 2 октября аэропорт Мюнхена (земля Бавария) временно закрыли из-за замеченных дронов. Ограничения начали действовать в 22:18 по местному времени, в результате чего отменили по меньшей мере 17 вылетов и перенаправили 15 прибывающих рейсов, затронув почти 3 тыс. пассажиров. Беспилотники наблюдались не только в районе аэропорта, но и в соседних городах Эрдинг и Фрайзинг.

После инцидента премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что правительство Баварии рассмотрит срочный закон о возможности для правоохранительных органов сбивать неопознанные дроны немедленно при их появлении. Вскоре, вечером 3 октября, аэропорт снова закрылся после обнаружения дронов. Представители аэропорта сообщили, что полеты приостановлены до дальнейших уведомлений.