Семь человек получили ранения при атаке БПЛА на Новую Таволжанку

Двух женщин доставили в больницу, еще двоих раненых после приема врачей отпустили домой, остальные отказались от госпитализации. От удара также загорелись три автомобиля

Фото: Елизавета Демидова / ТАСС

Семь мирных жителей ранены при атаке беспилотников на село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Одну женщину с минно-взрывной травмой и различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу, вторую — с осколочным ранением ноги бригада скорой везет в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал он в телеграм-канале.

Трем пострадавшим медпомощь оказали на месте, они отказались ехать в больницу. Еще два человека самостоятельно пришли в Шебекинскую центральную больницу, их перевели на амбулаторное лечение.

При атаках дронов также загорелись три машины, повреждения получила хозяйственная постройка.

Новая Таволжанка находится в Шебекинском районе в приграничье с Харьковской областью Украины, по другую сторону границы — город Волчанск.

Село регулярно попадает под обстрел или становится целью ударов беспилотниками. Летом в город проникли украинские диверсанты, губернатор сообщал о захваченных российских военных и бое. С российской стороны погибли 14 военнослужащих, не менее десяти попали в плен.