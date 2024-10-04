Семь человек получили ранения при атаке БПЛА на Новую Таволжанку
Семь мирных жителей ранены при атаке беспилотников на село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Одну женщину с минно-взрывной травмой и различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу, вторую — с осколочным ранением ноги бригада скорой везет в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал он в телеграм-канале.
Трем пострадавшим медпомощь оказали на месте, они отказались ехать в больницу. Еще два человека самостоятельно пришли в Шебекинскую центральную больницу, их перевели на амбулаторное лечение.
При атаках дронов также загорелись три машины, повреждения получила хозяйственная постройка.
Новая Таволжанка находится в Шебекинском районе в приграничье с Харьковской областью Украины, по другую сторону границы — город Волчанск.
Село регулярно попадает под обстрел или становится целью ударов беспилотниками. Летом в город проникли украинские диверсанты, губернатор сообщал о захваченных российских военных и бое. С российской стороны погибли 14 военнослужащих, не менее десяти попали в плен.
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