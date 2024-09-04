При обстреле Новой Таволжанки погибли три человека
В результате повторного обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа погибли три мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«От полученных ран они скончались на месте до приезда бригад скорой помощи», — написал глава региона.
Еще два человека получили ранения, уточнил Гладков. Мужчине осколками ранило живот, грудную клетку и голову. Женщина получила «множественные осколочные ранения ног, предплечья и спины». Бригада скорой помощи доставила пострадавших в больницу № 2 Белгорода.
В результате обстрела также получили повреждения три многоквартирных дома и четыре легковых автомобиля.
Ранее 4 сентября Гладков уже сообщал об обстреле Новой Таволжанки, тогда он рассказал о двоих пострадавших.
После начала специальной военной операции село периодически попадает под обстрел ВСУ. Так, украинские силы обстреляли его 20 августа, тогда никто не пострадал.
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