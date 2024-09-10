Житель Новой Таволжанки был ранен при ударе дрона ВСУ по его дому
Украинский беспилотник ударил по частному дому в селе Новая Таволжанка, в результате чего один мирный житель получил ранение. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Пострадавший с минно-взрывной травмой и баротравмой самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. <...> Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение мужчина продолжит амбулаторно», — написал Гладков в телеграм-канале.
Он также добавил, что в доме, по которому ударил беспилотник, повреждена кровля.
Накануне вечером украинские военные обстреляли белгородское село Грузское. Три женщины получили ранения. По словам главы региона, в трех домах в селе выбило окна, поломаны кровли и заборы, а в одном из домов повреждена газовая труба. Кроме того, были повреждения на линиях электропередачи — жители села временно остались без света.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября
В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн
Мантуров усомнился в возвращении западных автоконцернов в Россию
Мэр Ивано-Франковска анонсировал появление «языковых патрулей»
Шойгу исключил переговоры, пока ВСУ не будут «выкинуты» из России
ПВО за ночь сбила 144 украинских беспилотника. Карта
Результаты губернаторских выборов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов