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Военная операция на Украине ,  
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Житель Новой Таволжанки был ранен при ударе дрона ВСУ по его дому

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Украинский беспилотник ударил по частному дому в селе Новая Таволжанка, в результате чего один мирный житель получил ранение. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавший с минно-взрывной травмой и баротравмой самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. <...> Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение мужчина продолжит амбулаторно», — написал Гладков в телеграм-канале.

Он также добавил, что в доме, по которому ударил беспилотник, повреждена кровля.

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Фото:vorobiev_live / Telegram

Накануне вечером украинские военные обстреляли белгородское село Грузское. Три женщины получили ранения. По словам главы региона, в трех домах в селе выбило окна, поломаны кровли и заборы, а в одном из домов повреждена газовая труба. Кроме того, были повреждения на линиях электропередачи — жители села временно остались без света.

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Белгородская область Новая Таволжанка ВСУ дроны беспилотники Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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