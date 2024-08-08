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МИД Абхазии опроверг планы по открытию в республике базы ВМФ России

В настоящее время в бухте Очамчиры действует бригада сторожевых кораблей Береговой охраны пограничной службы ФСБ России. О планах по созданию там базы постоянного базирования кораблей ВМФ России заявлял президент Аслан Бжания
Фото: Виталий Невар / РИА Новости
Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Создание военно-морской базы России в абхазском городе Очамчира не планируется, в настоящее время там уже стоят российские пограничные катера, заявил ТАСС министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.

«В Очамчире никакой военно-морской базы России не планируется, есть пограничный пункт, где стоят пограничные катера», — сказал он.

При этом еще в январе, будучи в должности секретаря Совбеза Абхазии, Шамба заявлял, что до конца года в Очамчирской бухте планируется открыть пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России. Об этом же в ноябре прошлого года говорил президент республики Аслан Бжания.

С 1930-х годов порт Очамчиры был пунктом базирования пограничных судов Закавказского военного округа СССР. С 1960-х годов там находилась отдельная бригада сторожевых кораблей, которая выполняла задачи по охране государственной границы вплоть до 1996 года. Тогда она была выведена из Очамчиры в дагестанский Каспийск.

На протяжении 2000-х годов бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года была передана России для обустройства в ней пункта базирования флота, там были проведены дноуглубительные работы.

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Россия признала Абхазию и Южную Осетию в 2008 году по результатам вооруженного конфликта. Грузия считает их территории своими регионами, большинство стран мира не признали независимость республик.

Планы по созданию военно-морской базы в Очамчире впервые были озвучены в 2009 году. Предполагалось, что в гавани может быть развернута резервная база флота. На сегодняшний день в регионе действует бригада сторожевых кораблей Береговой охраны пограничной службы ФСБ России. Также в Абхазии действует 7-я объединенная база российской армии, которая совместно с вооруженными силами республики обеспечивает безопасность границы с Грузией.

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база ВМФ Россия Абхазия ВМФ Черное море
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